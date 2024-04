Truyol defiende que Més es «indispensable» para «recuperar un gobierno progresista»

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, defendió este sábado, durante el Congreso de Més per Palma en el Casal de Can Alonso que sirvió para renovar a la coordinadora del partido en Ciutat así como para aprobar las nuevas ponencias Política y de Organización, que la ciudad «no es una empresa» y que desde su partido «defenderán a su gente». «El partido será una fuerza indispensable para recuperar un gobierno progresista en Cort», subrayó.

El Congreso, según informó la formación en una nota de prensa, ha servido para «marcar claramente» sus objetivos políticos y sociales en Palma.

Según la ecosoberanista, el actual gobierno municipal «pone los intereses empresariales por encima de las necesidades de la gente». En esta línea, reivindicó que Més per Palma «es la garantía de que los recursos públicos estarán al alcance y servicio de todos, priorizando a la ciudadanía y el interés general por encima del negocio privado».

Además, criticó que el gobierno «trabaja para que los grandes hoteleros y los promotores inmobiliarios hagan su agosto a cuesta de expulsar los vecinos de sus barrios».

Por otra parte, aseguró, Més per Palma pone la demanda de una vivienda pública asequible «por delante de los intereses inmobiliarios», así como un transporte público sostenible y de calidad. Para Truyol, la derecha hace política «para una minoría privilegiada» que «se llena los bolsillos pisando el bienestar de las familias y el medio ambiente». «Palma no es una empresa, es nuestra ciudad y defenderemos su gente», apostilló.

La militancia de Més per Palma expresó su voluntad de convertir la organización en el punto de encuentro de «todas las personas que quieren construir una Palma mejor para su gente». Así, Truyol animó a la ciudadanía a participar en los movimientos para defender una «vida digna». «Ahora es el momento de hacer oír nuestra voz y de luchar por una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con dignidad y respeto. Es hora de plantar cara a las derechas que nos gobiernan. Por eso es hora de defender Palma, los palmesanos y palmesanas. Cada día tenemos que ser más», concluyó Truyol.