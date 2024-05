Condenado a cuatro años de prisión un profesor del colegio La Salle de Palma por abusos sexuales a una alumna

La Audiencia de Palma ha condenado a cuatro años de cárcel a un antiguo profesor de matemáticas del colegio La Salle de Palma por abusos sexuales a una alumna. La menor de 13 acudió a la pizarra al terminar la clase "para que le resolviera una duda. "Me tocó un pecho con la mano abierta", declaró la víctima.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2021 en dicho colegio de Palma. El profesor, entonces de 25 años, daba clases de matemáticas. El incidente ocurrió en un cambio de clase. Cuando la alumna se acercó para hacerle una pregunta, el docente le acarició la mano y luego manoseo uno de los pechos de la adolescente. La víctima se negó a que lo ocurrido quedara impune. Así le contó lo ocurrido a su tutora. Esta contactó con los padres para relatarles el incidente y estos lo denunciaron ante la Policía Nacional.

A raíz de esta denuncia de abusos sexuales, el centro escolar expulsó del colegio a este profesor. No obstante apenas unos meses después la Policía Nacional le detuvo por haber tenido relaciones sexuales con otras antiguas alumnas suyas del mismo colegio.

Durante su comparecencia en el juicio en la Audiencia de Palma, el antiguo profesor de matemáticas negó categóricamente haber realizado tocamientos a su alumna. "No sé por qué miente", espetó.

Este profesor de matemáticas había contratado para realizar una sustitución de unos pocos meses en el centro escolar. Aunque el colegio decidió no renovarle cuando habían transcurrido tan solo tres días de los abusos sexuales a su alumna. Entonces, el joven docente dejó el centro escolar.

"Tocamiento no consentido"

En los hechos probados de la sentencia, se resalta que el docente "realizó a sabiendas un tocamiento no consentido de carácter sexual". El tribunal precisa que el acto fue "sorpresivo, duró unos poso segundos y fue por encima de la ropa". En cualquier caso, la Sala apunta que "esto no afecta a su tipicidad, pues sigue tratándose de un contacto sexual intencionado no consentido, que atentó contra la indemnidad sexual".

Por último, la resolución judicial subraya que el ahora condenado se aprovechó "de la asimetría de edad" y de la "superioridad derivada de la relación de profesor alumna y de las circunstancias derivadas de ello".

A pesar de haber abandonado el colegio, el profesor mantuvo contacto con algunas de sus antiguas alumnas. El padre de una adolescente de 14 años interpuso una denuncia contra él en el verano de 2021. El progenitor tenía sospechas del antiguo docente del centro escolar habría mantenido relaciones sexuales con su hija. A raíz de esta denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional inició entonces una investigación, que culminó con su detención y la de dos amigos suyos por haber mantenido relaciones sexuales con tres menores de 13 y 14 años.