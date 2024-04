La Fira del Llonguet de Es Pil·larí resiste el aguacero a base de música y panecillos

El chaparrón que a primera hora de la mañana ha azotado gran parte de Mallorca no ha impedido que la octava edición de la Fira del Llonguet celebrada en el barrio palmesano de Es Pil·larí echase a andar. La asistencia, menor que otros años, ha ido ''in crescendo' a lo largo del día. En algunos momentos de la mañana se han formado largas colas en algunos de los 18 puestos que esta edición formaban la Fira.

Bajo un cielo gris y encapotado Es Pil·larí ha presentado un ambiente festivo a lo largo de todo el día, amenizado con actividades para los más pequeños en un encuentro declarado como Fira de Interés Municipal. A las diez de la mañana, y en presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, se celebró el acto de apertura del evento con la participación de los Geganters de Llucmajor y los caparrots de Orgull Llonguet, acompañados en todo momento por los Xeremiers de l'Arenal.

A medida que avanzaba la mañana -y se iba desdibujando la frontera entre el 'berenar' mallorquín y la comida- los asistentes iban aglutinandose frente a los puetsos en busca del llongues más original. "Yo vivo aquí y he bajado a dar una vuelta con mi nieto cuando he visto que no llovía", explicaba, llonguet en mano, Pep Oliver. "Parece que no, ¡pero esto está lleno!", añadía. Su nieto, Lluc, correteaba junto a sus amigos jugando con un globo que le habían dado las animadoras infantiles. "Yo he venido a comer", sentenciaba el pequeño.

Desde la organización de la Fira aseguranban que el arranque ha sido "flojito", pero que poco a poco han ido remontando. "Esto es un ejemplo de la evolución del llonguet palmesano. Al final aquí hay de todo y se puede disfrutar de lo nuevo y de lo clásico a la vez", aseguraba Pep Magraner, genente de la Associació de Forners. Acompañado del presidente de la Associaciço de Veïnats de Es Pil·larí, Pedro Andrés Medina, ambos mostraban una gran satisfacción por poder repetir un año más este evento: "Pese a la lluvia estamos muy contentos con la jornada".

Así, la evolución del llonguet palmesano qu emencionaba Magraner se ha visto reflejada en la Fira con la presencia de tres hornos clásicos de Ciutat: La Vida Dolça, Forn Can Biel, Forn Can Rafel y el Forn Fondo. Este último, por ejemplo, presentaba llonguets más tradicionales y otros más atrevidos y contemporáneos, como el de pollo teriyaki.

Los chefs Miguel Serra, Irene Martínez y David Méndez han preparado en directo llonguets gourmet -también denominado showcooking- cuya venta irá destinada a la Associació Sense Gluten. En total, 120 unidades de estos bocadillos limitados han sido puestas a la venta esta mañana.

Asimismo se han habilitado una instalación de 200 metros cuadrados de juegos de madera, paradas de talleres infantiles, animación infantil a cargo de Papallona Animacions y un cercavila de Alicia en el País de las Maravillas que realizará el Circ Stromboli. Además, el programa también incluía actuaciones musicales de Estupendos Burruños y de las dragqueens de Dra. Bingo, que han amenizado el sorteo de productos.

Para cerrar el evento 'llongueter', el DJ Santi Vega ha amenizado el resto de la tarde para aquellos que han querido aprovechar una jornada pasada por agua y llena de sabor. "Al final me voy de tardeo con los niños", confesaba una mujer a su amiga mientras esperaban un codiciado llonguet.