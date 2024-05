Fotos corrientes, 12 de mayo de 2024

Pasear por el casco antiguo de Palma puede ser una actividad ciertamente estresante, sobre todo cuando llega el buen tiempo y los turistas rellenan cada centímetro cuadrado de la ciudad. Sin embargo, hay unas cuantas calles cerca de Santa Eulalia, carrer d’En Morei, Can Fortuny, Santa Clara, etc. que afortunadamente (y ojalá no cambie) parecen inmunes a las marabuntas de veraneantes.