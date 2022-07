Emerico Fuster: «Llegaremos hasta donde haga falta para defender nuestra posición»

El dictamen del Consejo de Estado, en el que se tenían puestas tantas esperanzas, sentó ayer como un mazazo en el Real Club Náutico de Palma, más aún cuando ayer por la noche estaba convocada la cena de verano de socios, aunque su presidente, Emerico Fuster, quiso transmitir el mensaje de que la institución seguirá peleando por los derechos que considera legítimos agotando todos los recursos.

«La defensa del gran patrimonio social del Real Club Náutico de Palma se llevará a cabo en todos los frentes y en todas las vías, incluido el judicial si finalmente procede», aseguró Emerico Fuster. «Sabíamos que este no iba a ser un proceso fácil. El informe del Consejo de Estado, que respetamos pero no compartimos, es un contratiempo, pero no es de recibo que la historia de nuestro club y todo lo que representa para la ciudad penda de una cuestión meramente formal en la que ni siquiera hay una postura jurídica clara», subrayó. «Aquí hay unas consecuencias subyacentes que no pueden obviarse», manifestó refiriéndose a la negación de la prórroga del contrato y consecuente abandono de actividades y emplazamiento. «Estamos convencidos de que la razón está de nuestra parte y llegaremos hasta donde haga falta para defender nuestra posición”, añadió firme.