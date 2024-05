Rafa Nadal School, educación internacional de calidad para todas las edades

Si bien las instalaciones del Rafa Nadal School están ubicadas dentro de la prestigiosa Rafa Nadal Academy by Movistar, el centro educativo está abierto para todos los estudiantes (sean tenistas o no) que quieran formarse al calor de una de las instituciones docentes que más ha crecido en Baleares en los últimos años.

La Rafa Nadal School nació en 2016 formando a estudiantes de secundaria, pero en 2019 se cumplió el anhelado objetivo de poder ofrecer también una educación de primer nivel a todas las familias que demandaban la apertura de la escuela de primaria.

La escuela de primaria se ha convertido en un referente educativo. / Rafa Nadal Academy

Un referente educativo en educación primaria

Gracias a la ampliación de las instalaciones y la incorporación al proyecto de Natalie Alcover, la escuela de primaria se ha convertido en un referente educativo, siguiendo la estela de lo que ya se había implementado previamente en secundaria. “Los estudiantes provienen de una amplia gama de diferentes países y culturas, pero todas las clases se imparten en inglés. En nuestro colegio disfrutamos de un entorno único porque, aunque somos un colegio, formamos parte de una organización mucho mayor. Los niños tienen la suerte de disfrutar de unas instalaciones maravillosas que incluyen piscina cubierta, piscina al aire libre, gimnasio cubierto, pistas de tenis y un comedor donde disfrutan de un almuerzo buffet de cinco estrellas…”, asegura Natalie Alcover, responsable de la educación en primaria.

Una educación integral y en los valores del propio Rafa Nadal

El éxito del Rafa Nadal School, tal y como analiza la propia Natalie, se debe a la gran implicación de los profesores, estudiantes y familias: “El papel de las familias es fundamental. Participan activamente en la educación de los niños y creo que se sienten muy seguros de que en la escuela, mientras sus hijos están a nuestro cargo, les inculcamos los mismos valores que les inculcarían ellos en casa, y esos valores los tomamos del propio Rafa Nadal”.

Los niños dusfrutan de unas instalaciones que incluyen piscinas, gimnasio y pistas de tenis. / Rafa Nadal Academy

El consejo de Rafa Nadal a los estudiantes graduados

En apenas dos meses concluirá sus estudios la octava promoción del Rafa Nadal School, que verá culminado su proceso educativo en la anhelada ceremonia de graduación en la que estará presente en propio Rafa Nadal. El año pasado, y acompañado por Iga Swiatek (número 1 del ranking WTA), Rafa transmitió a los estudiantes un mensaje que ha calado mucho en el espíritu del colegio.

“Espero que salgáis de aquí con las herramientas necesarias para encarar el futuro, sea cual sea. Solo voy a daros un consejo. “Daros oportunidades”. Esta es la realidad, no os frustréis cuando las cosas no salen bien a la primera, no os frustréis cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan. Seguid dándoos oportunidades. Yo he tenido muchas alegrías durante toda mi carrera, pero también he tenido muchos momentos difíciles a nivel de lesiones, de derrotas y lo único que he hecho mejor en mi vida, con la ayuda de todo mi equipo, es seguir dándome oportunidades. Cuando uno se sigue dando oportunidades pues seguro que va a llegar el momento en que uno va a encontrar el camino y la solución hacia conseguir vuestros objetivos. A seguir y a por ello.”

Muchos de los estudiantes que se graduarán en junio ya han obtenido becas para estudiar en de EEUU y Europa. / Luca Rocchi

Preparados para asistir a las mejores universidades

Muchos de los estudiantes que se graduarán en junio ya han obtenido becas para ir a estudiar a grandes universidades de EEUU y Europa el año que viene. Otros, en cambio, optarán por continuar sus estudios en España. Lo más importante es que todos ellos construirán su futuro “dándose oportunidades” en su día a día para convertire en grandes profesionales y, sobre todo, en grandes personas.