La Rafa Nadal Academy es uno de los centros deportivos de referencia a nivel mundial. Ubicada en Manacor, ciudad natal de Rafa Nadal, abrió sus puertas en 2016. Cuenta con unas instalaciones punteras y una infraestructura adaptada a los nuevos tiempos. La forman un total de 27 pistas, 19 de pista rápida, 7 de tierra batida, una polideportiva, una de pádel, dos de squash, otra indoor.

En los últimos meses, han inaugurado tres pistas indoor y siete pistas semicubiertas de tierra batida, una ampliación que forma parte de un proyecto de crecimiento que seguirá consolidando a la Rafa Nadal Academy by Movistar como uno los complejos deportivos más importantes a nivel mundial.

El prestigio de la instalación deportiva se sustenta en una elaborada metodología diseñada por el equipo técnico que ha llevado a Nadal a lo más alto del circuito profesional. Liderado por su tío Toni, la Academia consta de 400 alumnos y 62 entrenadores, entre ellos también Carlos Moyà, exnúmero uno ATP y entrenador actual del campeón de 21 grandes. Además, los jugadores que se forman en el centro simultanean su actividad tenística con los estudios, combinando la enseñanza deportiva con la educación en las aulas de la Rafa Nadal International School, una idea del tenista, al que siempre le ha preocupado el poder compaginar estudios y deporte profesional. Muchos jugadores de tenis se ven obligados a abandonar el colegio antes de entrar a la universidad, lo que limita sus opciones en un futuro. Por esta razón, Nadal tenía claro que era imprescindible crear un colegio internacional en la Academia para que el tenis y los estudios sean compatibles.

En el centro entrenan un gran grupo de jugadores y jugadoras que apuntan a profesionales, e incluso algunos ya lo son. Una de las más destacadas es Alex Eala, una filipina de 15 años que este año ha sido número dos del mundo junior. Conquistó el Australian Open de dobles y fue semifinalista de Roland Garros en individuales. Dani Rincón también aparece como una de las grandes promesas del tenis español. El año pasado se proclamó campeón de la Orange Bowl en individuales y dobles. Otras jugadoras como Raquel Caballero (campeona de España Cadete), Ariana Geerlings o Matilda Mutavzic son otras junior con gran proyección. Además del fichaje del hijo de Björn Borg, Leo Borg, también entrena en la academia Casper Ruud (el hijo del ex tenista Christian Ruud), que ha conseguido su primer título ATP y alcanza su mejor ranking con el número 25.

Los profesionales tampoco han querido perderse las excelencias que ofrece la Rafa Nadal Academy. Y se está convirtiendo en habitual ver desfilar por las pistas a jugadores como Andy Murray, Diego Schwartzmann, Naomi Osaka, Madison Keys, Bianca Andreescu, Grigor Dimitrov, Felix Auger Aliassime, Lorenzo Sonego o Emil Ruusuvuori.

Tras la primera piedra de sus centros internacionales en Kuwait y Grecia, el tenista manacorí ha creado una marca de clubes urbanos (Rafa Nadal Club) con pistas de tenis, fitness y spa, para crecer por Europa y Asia. «Es un concepto de club céntrico como el que hemos creado en Manacor, pero que queremos llevar a las grandes ciudades del mundo», señala Carlos Costa, exnúmero diez del mundo, agente del tenista y responsable de negocio de la Rafa Academy y encargado de la internacionalización, en la página web de la Academia. «La idea es dar un servicio a adultos y jóvenes, pero que también cuente con gimnasio, pádel y spa».

Son varios los proyectos que han nacido en la academia. Por un lado, está el complejo tenístico y de turismo deportivo creado en 2016. Por otro, el Rafa Nadal Tennis Centre, con el que ha crecido en dos resorts en México y Grecia en los dos últimos años. En esos países ha puesto en marcha centros deportivos especializados en tenis dentro de complejos hoteleros, donde se imparten clases siguiendo la metodología que se usa en la academia.

El pasado mes de enero la academia se abrieron las puertas del restaurante 'Roland Garros', un espacio gastronómico ambientado en el 'Grand Slam' parisino y que el propio Rafa Nadal inauguró antes de marcharse al Abierto de Australia. Su decoración cuenta con imágenes de algunos de los tenistas más relevantes en la historia del torneo.

En Asia ya dispone de un centro en Kuwait desde el pasado mes de febrero, pero la covid-19 lo paralizó todo. Allí se ha creado una academia con residencia propia similar a la de Manacor. En ese momento, tuvieron que seguir dando servicio a aproximadamente noventa alumnos internacionales que no volvieron a casa tras la declaración de alarma. Además, la Dirección de la Academia contactó con las familias para facilitar la repatriación de todos aquellos niños que tuvieran posibilidad de volver a sus países de origen. Fue el propio Nadal el que expuso esta situación en una carta abierta: «La Academia se cerró al público, la residencia de adultos, el gimnasio, el museo, la tienda y el restaurante, de tal manera que tan solo se encuentran dentro de estas instalaciones los jugadores y el personal voluntario que ya está internado». El tenista concluía la carta enviando un mensaje de tranquilidad a las familias de los hijos confinados: «Aprovecho para mandar un mensaje de tranquilidad a todos los padres y para deciros que vuestros hijos están muy bien cuidados por un gran equipo humano que se está dejando la piel cada minuto para velar por su salud». Después de 57 días de confinamiento, en los que no se detectaron casos de coronavirus dentro de las instalaciones, Mallorca comenzó la desescalada, lo que permitió que los adultos voluntarios pudieran desconfinarse y retornar a sus hogares tras dos meses alejados de sus familias.

«Para mí la academia es un lugar muy especial porque es un proyecto que intentamos llevar a cabo los objetivos que nos hemos marcado. Lo primero es que los niños que vengan lo tengan todo en el mismo sitio, yo he sido joven, he sido niño y sé la dificultad que le acarreó a mis padres poder ayudarme en todos los sentidos para intentar cumplir mi sueño. Siempre hemos tenido claro que necesitamos tener un pack completo, donde los niños lo tengan todo, pero necesitan saber, para forjar su carácter, que las cosas no se consiguen fácilmente. Otro de los objetivos principales es que los niños salgan de aquí con unos valores importantes y positivos, que les sirvan todos estos años de cara a formarse humanamente y estar preparados para su futuro». Palabra de Nadal.