La Rafa Nadal Academy by Movistar sigue creciendo y, tras inaugurar el pasado mes de diciembre 3 nuevas pistas indoor de superficie dura, ahora ha hecho lo propio con otras 7 pistas semicubiertas de tierra batida, que ya han empezado a ser utilizadas por los 150 jugadores que residen anualmente en el centro de alto rendimiento ubicado en Manacor.

Esta ampliación de las instalaciones forma parte de un proyecto de crecimiento que seguirá consolidando a la Rafa Nadal Academy by Movistar como uno los complejos deportivos más importantes a nivel mundial.

En los próximos meses se estrenará oficialmente el nuevo complejo que albergará tanto las nuevas pistas cubiertas ya en uso (3 de superficie dura y 7 de tierra batida), como un nuevo centro de fitness y un innovador centro médico al servicio de los jugadores que viven en la Academia durante todo el año realizando el programa anual simultaneando sus entrenamientos con sus estudios académicos.

Esta ampliación (que contendrá también nuevas pistas de tierra batida, de pádel y vóley playa) también servirá para dar servicio a los adultos y jóvenes que llevan a cabo estancias semanales en la Academia y para poder albergar aún más torneos y eventos internacionales.

La Rafa Nadal Academy by Movistar, que se ha convertido en el epicentro del tenis nacional organizando en el arranque de 2022 cinco torneos ITF World Tennis Tour by LG, acoge esta semana el torneo ITF World Tennis Tour Junior by Santander en el que se dan cita algunas de las jóvenes promesas del tenis mundial.