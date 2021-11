El color azul eléctrico de las nuevas pistas de la Rafa Nadal Academy by Movistar ya brilla de una manera enérgica bajo la cubierta ubicada dentro del moderno edificio emplazado dentro de la instalación. Los primeros tenistas en hacer uso de estas recién estrenadas pistas serán los jugadores del 'Tennis Europe Under 12 Festival', un torneo que reúne esta semana en la Rafa Nadal Academy by Movistar a los mejores tenistas europeos de menos de 12 años. Estos 64 jugadores (32 chicos y 32 chicas) lucharán durante seis días para coronarse en el mejor jugador continental de la categoría.