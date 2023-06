Un nuevo curso académico llega a su fin en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Esta tarde la academia del tenista mallorquín en Manacor ha acogido la ceremonia de graduación de su séptima promoción. Medio centenar de alumnos han puesto fin a su etapa estudiantil en un acto que ha presidido el tenista Rafa Nadal y la actual campeona de Roland Garros Iga Swaitek.

Durante la celebración, que ha arrancado a las 19 horas, Nadal se ha dirigido a las familias de los alumnos, a quienes ha agradecido su confianza por entregar su educación al centro escolar internacional. “Ahora sé lo difícil que es estar lejos de ellos y para mí significa todo que hayáis confiado a vuestros hijos e hijas a este proyecto. Muchísimas gracias por la confianza, esperamos que salgan de aquí realmente preparados, reforzados y con las herramientas necesarias para encarar el futuro, que esperamos que sea exitoso”, ha señalado durante su discurso.

Nadal también ha agradecido la labor de los profesores y se ha dirigido a los jóvenes estudiantes para darles la enhorabuena por haber finalizado “un periodo muy importante de sus vidas”. Durante el parlamento, el manacorí ha querido enfatizar en valores como la perseverancia, una actitud que lleva a “una búsqueda de oportunidades que acaba dando sus resultados”.

“No soy una persona de dar muchos consejos, soy partidario de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios, pero sí que os voy a dar uno: ‘Daros oportunidades’. No os frustréis cuando las cosas no salgan a la primera, seguid intentándolo. En este caso puedo dar mi ejemplo personal. He tenido muchas alegrías a lo largo de mi carrera deportiva, pero también he sufrido momentos difíciles a nivel de lesiones y derrotas, pero lo que he hecho yo es seguir dándome oportunidades, así encuentras el camino y la solución”, ha recalcado.

En un periodo complicado en lo deportivo para el tenista manacorí, quien acaba de descender al puesto 136 de la lista de la ATP, Nadal también ha querido enviar un mensaje a los alumnos que bien podría estar asumiendo él mismo: “Todos los cambios son difíciles y conllevan incertidumbre y dudas que son buenas. Las dudas nos hacen estar despiertos y nos hacen estar pendientes de mejorar en todos los sentidos”.

Para acabar, el tenista manacorí se ha acordado de Novak Djokovic, a quien ha felicitado por la reciente consecución de Roland Garros: “Hace tres días terminó el torneo y lo primero que me gustaría hacer es felicitar a Novak por conseguir algo que no se había conseguido nunca antes en el tenis masculino, llegar a los 23 Grand Slams. Son unos números que hace relativamente hace pocos años atrás parecían imposibles de alcanzar y él lo ha conseguido”

Además, Nadal también ha dado su enhorabuena a Iga Swiatek, actual campeona femenina del torneo parisino, quien hoy ha tomado el relevo de otras grandes estrellas del deporte mundial como Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell o Ricky Rubio, y ha apadrinado esta séptima promoción de estudiantes: “Muchísimas felicidades Iga, siempre has demostrado ser un gran ejemplo para el deporte. Tanto a mí como a la Academia siempre nos has tratado con muchísima cariño. Es un privilegio poder contar hoy contigo aquí”.

Este es el discurso íntegro que ha ofrecido esta tarde Rafa Nadal en su academia:

"Buenas tarde a todas las familias, quería empezar por vosotros, agradeceros de la forma más intensa posible que hayáis confiado en nosotros para entregarnos la educación de las personas más importantes de vuestras vidas, vuestros hijos. Sé lo difícil que es estar lejos de ellos y a mí, a título personal, significa todo que hayáis confiado a vuestros hijos e hijas a este proyecto. Muchísimas gracias por la confianza y esperamos que salgan de aquí realmente preparados, reforzados y con las herramientas necesarias para encarar el futuro, que esperamos que sea exitoso. Gracias también a todos los profesores por hacerse cargo y por apoyar a todos estos alumnos que llegaron aquí siendo unos niños. Habéis formado a estos chicos y les habéis dado una educación. Todos tenéis un papel decisivo a lo largo de estos años.

Por último quiero felicitar a todos los estudiantes. Sé que hoy es un día feliz a la vez que triste. Todos los cambios son difíciles de asumir, llevan incertidumbre, llevan dudas, que son buenas. Las dudas nos hacen estar despiertos y nos hacen estar pendientes de mejorar en todos los sentidos. Para estar donde estáis es porque os habéis esforzado y porque habéis creído en vosotros y os habéis dejado ayudar. Creo que habéis conseguido una de las primeras metas que es graduarse. Yo personalmente estoy muy orgulloso de todos vosotros. Muchísimas felicidades. Van a venir tiempos que van a ser difíciles pero espero que salgáis de aquí preparados y con las herramientas necesarias para encarar el futuro, sea cual sea. No soy una persona de dar muchos consejos, soy partidario de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios, pero sí que os voy a dar uno: Daros oportunidades. No os frustréis cuando las cosas no salgan a la primera, seguid intentándolo. En este caso puedo dar mi ejemplo personal. He tenido muchas alegrías a lo largo de mi carrera deportiva, pero también he sufrido momentos difíciles a nivel de lesiones y derrotas, pero lo que he hecho yo es seguir dándome oportunidades, así encuentras el camino y la solución.

Hace tres días terminó Roland Garros y lo primero que me gustaría hacer es felicitar a Novak Djokovic por conseguir algo que no se había conseguido nunca antes en el tenis masculino, llegar a los 23 Grand Slams, son unos números que hace relativamente hace pocos años atrás parecían imposibles de alcanzar y él lo ha conseguido. Muchísimas felicidades. Quiero dar paso a Iga Swiatek, actual campeona femenina y alguien que siempre ha demostrado ser un gran ejemplo para el deporte. Tanto a mí como a la Academia siempre nos ha tratado con muchísima cariño. Es un privilegio poder contar hoy contigo aquí".