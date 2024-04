Nadal decidirá después de Roma si juega en Roland Garros

Rafa Nadal, que inició este jueves con un contundente triunfo su vigésima participación en el Masters 1000 de Madrid, mantuvo el discurso prudente de los últimos días y subrayó que la victoria ante Darwin Blanch (6/1 y 6/0) no supone cambio alguno y que prefiere ir paso a paso porque «hace tres semanas» no sabía si podría volver a jugar un partido oficial. Nada ha cambiado para el mallorquín a pesar de su contundente triunfo.

«Ha durado el partido una hora y no cambia mi perspectiva de París. No voy a tomar ninguna decisión aquí, la voy a tomar después de Roma. Voy a seguir mi camino, si llego, llego y si no, no. No voy a jugar en París si no tengo la sensación de que puedo competir. Es lógico, no quiero sentir según de qué manera en un torneo que ha sido tan importante para mí», indicó Rafa Nadal.

Aseguró el manacorí que ganar este sábado a Alex de Miñaur en la segunda ronda sería una sorpresa para él. «Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otro momento, el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísticamente bien y el segundo no estuve», señaló.

«Voy a intentar salir el sábado a disfrutar y competir»

Para Nadal, Alex de Miñaur «es un rival que regala poco. Soy consciente de que son partidos que para ganar necesitas tiempo y físico y a ver si estoy capacitado para poder hacerlo». «Mi prioridad es que no suceda algo más para tener la oportunidad de poder seguir. En año y medio es la primera vez que he podido jugar dos semanas seguidas. Estoy entrenando y eso es importante a nivel personal. Voy a intentar salir el sábado a disfrutar y competir. No descarto nada. Es un partido en el que no soy favorito».

«Todo no es blanco ni negro, aunque en este mundo parece que para mí siguen existiendo grises. En ningún caso me iré contento al cien por cien de este torneo. Si me voy sin hacerme daño y soy capaz de jugar a un nivel competitivo el sábado podré decir que es otra semana que está aprobada y será el momento de dar un paso más», agregó el ganador de 22 Grand Slam.

Nadal finalizó reflexionando en retrospectiva desde el inicio de 2024. «Me gustaría que lo que está sucediendo en esta semana hubiera sucedido en Brisbane, en Doha o Indian Wells. Pero no ha podido ser. Sucedió en Brisbane y tuve que parar. Y empezar de cero. Y cuando empiezas de cero en un físico como el mío ocurren cosas y no me han permitido seguir esa evolución que tengo ahora, ir con cuidado. En Australia me veía mejor a nivel físico, forcé y pasó lo que pasó», concluyó Nadal.

Turno para Alcaraz

El debut hoy, no antes de las 16:00 horas, de Carlos Alcaraz ante Alexander Shevchenko es uno de los momentos más esperados del Mutua Madrid Open. El doble campeón puede convertirse en el primer tenista que conquista el título durante tres ediciones seguidas. Al segundo cabeza de serie le espera un Shevchenko al que nunca antes se ha enfrentado y que en su estreno doblegó al francés Rinderknech (6-4, 5-7, 6-3).