Més quiere que se revoque el título de ‘real’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà

Més per Mallorca presentó ayer una proposición no de ley en el Parlament para que la Cámara balear pida a la Casa Real que revoque la concesión del título de ‘Real’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà y exigió que en futuras concesiones y actuaciones relativas a la lengua catalana consulte previamente a la Universitat de les Illes Balears: «La Casa Real causó estupor no solo para dar cobertura a una entidad acientífica y antiacadémica, sino por volver a vulnerar su supuesta neutralidad política».

Los ecosoberanistas quieren que el Parlament ratifique su compromiso con la lengua catalana, propia de Balears, y con las modalidades insulares del catalán, sin perjuicio de la unidad de la lengua, así como dejar claro su «compromiso con la ciencia y el academicismo, y en concreto con los estudios filológicos y lingüísticos serios, y rechaza las teorías acientíficas que perjudican el interés general de la ciudadanía y el progreso de la humanidad».

Desde Més se mostraron sorprendidos de que la Casa Real haya otorgado el título de ‘Real’ a una asociación que «a pesar de su nombre no tiene nada de academia (para empezar, no cumple con el requisito de doctorado para sus miembros) ni de científico, sino que propugna el secesionismo lingüístico para el conjunto de las Illes Balears, en contra del que dice la ciencia filológica y lingüística seria».

Asimismo, denunciaron que a pesar de que este sea un debate inexistente en el ámbito universidad y que socialmente se ha ampliamente superado desde la época de la Transición, «se ha mantenido vivo por parte de algunos grupos hiperminoritarios con intereses espurios, normalmente con fuerte carga política anticatalanista y ultra conservadora».

El portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia, reclamó ayer a la presidenta del Govern que desista de su política lingüística porque «la ciudadanía ha dicho basta y estamos cansados de tener que justificar nuestros derechos». Por ello, aseguró que Marga Prohens es «incapaz de escuchar a la calle» porque no está centrada en resolver los problemas de Balears sino en «garantizar la continuidad de su pacto con Vox».

Truyol pide al alcalde que «deje de menospreciar» el catalán

Més per Palma también ha vuelto a pedir al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que se respeten los derechos de los catalanoparlantes. Los tres regidores de la formación a Cort comparecieron ayer para defender el derecho de todos los vecinos de Ciutat a vivir plenamente en catalán, también en su ayuntamiento: «La obsesión de Vox contra el catalán, a la que el Partido Popular apoya, ha provocado una manifestación histórica y masiva. La sociedad civil hará frente al abuso y al ataque sistemático contra nuestra lengua».