Los tránsfugas de Vox no aclaran si volverán a presentar el escrito para expulsar a Le Senne y De las Heras La portavoz de los díscolos, Idoia Ribas, defiende que están estudiando el informe jurídico que ha abortado la expulsión de ambos diputados del grupo parlamentario "No tomaremos ninguna decisión hasta que no hayamos estudiado en profundidad el informe"