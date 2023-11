PP y Vox alcanzan un acuerdo para el nuevo plan lingüístico en las aulas

El Partido Popular y Vox alcanzaron ayer un acuerdo para el plan lingüístico que se implantará el próximo curso en las aulas de Balears. Un pacto que permite desencallar la aprobación de los presupuestos y el techo de gasto del Govern, que previsiblemente se votará en un pleno extraordinario el próximo martes.

Después de casi cuatro horas de reunión en el Parlament, los populares y sus socios consensuaron la fórmula para implantar la libre elección de lengua en los colegios. El conseller de Educación, Antoni Vera, presentó a la formación ultraderechista un plan de actuación detallado, tal y como había prometido la semana anterior. En este sentido, Vera convenció a Vox con su propuesta tras varias semanas donde le exigían una calendarización para sentarse a negociar. No obstante, ninguna de las dos formaciones aclaró cuál es la propuesta definitiva que llevará a cabo el Ejecutivo y tampoco si habrá segregación de alumnos por aulas, tal y cómo demandaba la ultraderecha.

En petit comité los populares ya rebajaron las expectativas y aseguraron que el plan de Educación sería más light, confiando en que la propuesta serviría para tranquilizar a Vox y contar con sus votos para sacar adelante el techo de gasto.

Nueva reunión

A pesar de que PP y Vox alcanzaron un acuerdo para la libre elección de lengua, ninguno de los dos partidos quisieron dar por cerradas las negociaciones públicamente y se emplazaron a una nueva reunión a lo largo del día de hoy para acabar de pactar los flecos pendientes. Un pacto que se prevé que se haga oficial después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, le explique a la comunidad educativa los detalles de la medida en una reunión de urgencia. Ni la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ni los consellers de Hacienda y Educación, Antoni Costa y Antoni Vera, dieron detalles a la salida de la negociación, aunque todos los implicadosmostraron su satisfacción tras varias semanas en las que el pacto parecía encallado.

En esta ocasión, tanto los consellers del Govern como los portavoces del Partido Popular, Marga Durán y Sebastià Sagreras, salieron de la reunión por la puerta principal y no por la puerta trasera del edificio, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro del viernes pasado. Asimismo, atendieron brevemente a los medios de comunicación, expresando la buena sintonía respecto a las negociaciones con Vox.

Aprobar los presupuestos

El PP quiere cerrar cuanto antes esta cuestión para amarrar los apoyos necesarios para aprobar el techo de gasto, fundamental para la posterior aprobación de los Presupuestos de 2024. La hoja de ruta marcada por los populares consiste en convocar una Mesa del Parlament de urgencia en cuanto haya acuerdo, reunir otra vez a la Junta de Portavoces y aprobar un pleno extraordinario la próxima semana en el que se vuelva a debatir y votar el techo de gasto.

Si finalmente Vox no hubiera aceptado el plan de Vera y hubiese mantenido el bloqueo a las cuentas, entonces se abriría un escenario incierto. El Govern se vería abocado a prorrogar los presupuestos vigentes de la izquierda y no podría contar con los propios hasta entrado 2024; un mazazo político del todo indeseable para el Consolat. No obstante, el PP ha sido capaz de resolver su primera crisis de Govern con una propuesta del agrado de sus socios.