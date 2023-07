Un 36% de los ciudadanos de Baleares no tiene intención de votar el 23-J

Un 36% de los ciudadanos de Balears no tiene intención de votar en las próximas elecciones generales del 23 de Julio. Así lo determina la encuesta de Gadeso para Diario de Mallorca realizada en el mes de junio. En este sentido, hay un 19% de los encuestados que aseguran su abstención mientras que un 17% probablemente tampoco voten. No obstante, hay un 52% de personas que sí tienen intención de votar y un 15% que no sabe/no contesta.

Según explica el informe, la gran inestabilidad política, la gran polarización y la fecha de las elecciones configuran un escenario que no ayuda a generar la confianza necesaria para que se adopte una actitud activa ante los comicios. En cuanto a los candidatos mejor valorados, Yolanda Díaz es la que mejor nota obtiene con un 4,6, por delante de Pedro Sánchez con un 4,2, Alberto Núñez Feijóo con un 4 y Santiago Abascal con un 3,3. No obstante, ninguno de los cuatro consigue llegar al aprobado. Por otro lado, los ciudadanos creen que Feijoó es el mejor posicionado para ser el futuro presidente del gobierno, aventajando en cuatro puntos a Pedro Sánchez. Respecto a los principales problemas políticos en España, destacan la inestabilidad y la clase política, con un 59% y un 56% respectivamente. Además, la encuesta apunta al aumento de la extrema derecha (51%) y los extremismos en general. Asimismo, el estudio destaca como el problema de la corrupción ha caído respecto a las últimas generales celebradas en 2019, pasando de un 57% a un 43% actualmente. Bipartidismo La encuesta apunta hacia una vuelta al bipartidismo, ya que los gobiernos más adecuados para los ciudadanos de las islas para hacer frente a la situación política son los del PP en solitario y el PSOE en solitario, con un 25% y un 24% respectivamente. Por su parte, las fórmulas que incorporan más de un partido, ya sea un bloque de derecha o un bloque de izquierdas reciben el apoyo del 15% del electorado, y la opción de un gobierno de coalición entre las dos grandes formaciones de nuestro país, PP y PSOE recibe un escaso 5%.El acceso a la vivienda, se constituye como el principal problema de índole socioeconómica actual según el 57% de el electorado balear. En segundo lugar aparecen el paro y la estabilidad laboral (56%). Un aspecto importante es que salvo el paro, la preocupación por los demás problemas va en aumento si lo comparamos con la las elecciones del año 2019. Situación económica Como ocurre con los problemas políticos, aunque más atenuadamente, el 15% del electorado de las nuestras islas, muestra una actitud nada positiva en relación a las posibles formas de gobierno que puedan resolver este tipos de problemas. Del mismo modo, las fórmulas que integran en los partidos de izquierda, son, a juicio de los baleares, las más capacitadas para dar respuesta a esta problemática. Así, tanto un gobierno del PSOE en solitario como una coalición junto a Sumar son las opciones mejor valoradas con un 25%. Por detrás aparece el Partido Popular en solitario con un 22%, alejada de una coalición de los propios populares con Vox con un 10%,