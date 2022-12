Jaume Monserrat: «Hay tanto dinero que ni pueden cerrar los cajones, pero no hay un euro para innovación»

Jaume Monserrat preside Turistec, uno de los cuatro clústers que el mes pasado enviaron una carta a Francina Armengol en la que le advirtieron de la inacción de la dirección general de Innovación, reclamaron el apoyo de la administración y le plantearon veinte propuestas para reanimar al sector. Esta semana el director general de Innovación, Eduardo Zúñiga, de Podemos, comunicó al vicepresidente Juan Pedro Yllanes su intención de dimitir a finales de año.

Firmaron el escrito Bioib, clúster de Biotecnología y Biomedicina; CliqIB, de la Industria Química; y Balears.t y Turistec, enfocados en el turismo. «Un clúster es una asociación de empresas que se unen para generar más valor allí donde están ubicadas y para acordar acciones conjuntas con el sector público», introduce Monserrat. «Es más fácil ir a buscar fondos si vamos cien empresas que si va solo una. Y además entendemos que se genera un valor económico y social para Balears», añade.

El Govern siempre presume de apostar por el I+D+I. Pero la ‘I’ de Innovación es la hermana pobre de la ‘I’ de Investigación.

La manera en la que el Govern ha estructurado los conceptos de investigación e innovación ha provocado que se potenciase mucho la primera, mientras que la innovación se ha dejado de lado. No ha habido una capacidad de sentarse y entender cuál es el valor real de la innovación. Lo que nos dice si una investigación es valiosa a nivel social, económico y de sostenibilidad es la innovación, que una vez aplicada genera un retorno. Ya nos preocupó que la anterior legislatura la dirección general fomentó mucho la investigación, y en esta incluso nos han separado por diferentes direcciones generales y consellerias.

¿Investigar es crear conocimiento nuevo e innovar es transformar ese conocimiento en beneficios económicos y puestos de trabajo?

Y en más sostenibilidad. Podemos investigar muchas cosas, pero eso se tiene que convertir en algo. Y será así si la innovación nos ayuda a ser más productivos, a reducir la huella de carbono o a generar un retorno en puestos de trabajo. Pero si no es así, la investigación se queda como un ‘paper’ muy bonito en una revista científica. Nada más.

Turistec es uno de los cuatro clústers que hace un mes enviaron una carta a Francina Armengol en la que expresaban su malestar por la inacción de la dirección general de Innovación de Eduardo Zúñiga. ¿Por qué escribieron a la presidenta y no a Juan Pedro Yllanes, de quien depende esa dirección general?

Porque en su momento no hubo respuesta por parte de su conselleria [de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática]. Cuando cesó la primera directora general, Nuria Riera [en febrero de 2021], y le sucedió Zúñiga, hicimos una serie de peticiones. Pero la conselleria nos dirigía a una persona que al cabo de tres meses desaparecía. Después ponían a otro que volvía a desaparecer, y nos fue imposible tener una línea de comunicación fluida. No nos quedó más remedio que apuntar más arriba y reivindicar la necesidad de reactivar la política de clústers. Queríamos que el Govern nos dijera qué valor le da a los ecosistemas innovadores.

¿Esa carta ha desencadenado la dimisión de Zúñiga de la dirección general de Innovación?

No lo sé. En la carta no pedíamos nada que afectara a la estructura orgánica de los departamentos del Govern. Solo pedíamos que se reactivara la política de clústers y enumerábamos veinte puntos en los que creemos que se tiene que trabajar para lograr esa reactivación. Y lo hicimos después de tres años en los que no conseguimos nunca nada. La política de clústers en Balears ha sido históricamente errática, independientemente de quien haya gobernado. Para nosotros esto no tiene nada que ver con política, tiene que ver con la necesidad de crear un plan estratégico para trabajar conjuntamente y dar valor a los clústers. Cuando hubo la crisis económica no había dinero, y ahora que hay tanto dinero que ni pueden cerrar los cajones, tampoco hacen nada. Así que es más grave que habiendo recursos no haya llegado ni un solo euro a la política de clústers.

¿A qué atribuyen la inacción de Zúñiga? ¿Desidia o desconocimiento del terreno que pisaba?

No lo sé porque no nos lo han presentado nunca. Ni él se ha presentado a nosotros. No sé qué motivaciones hubo para ponerle ahí, supongo que debía tener el currículum adecuado para ejercer el cargo. Pero yo solo puedo hablar de hechos objetivos, y esos hechos son que no hemos conseguido nada. ¿Por qué? Eso habría que preguntárselo a él.

¿Las cosas fueron mejor con su antecesora?

Nuria Riera puso en marcha el convenio con los clústers y los fondos preparados. Lo hizo atendiendo las reivindicaciones históricas de los clústers y estaba en marcha, aunque no se había concretado nada. Había un dialogo muy fluido, pero con su salida se paró todo y la comunicación se interrumpió.

En un contexto en el que nunca había habido tanto dinero gracias a los fondos europeos, y con el debate del cambio de modelo sobre la mesa, ¿la dirección general de Innovación no tendría que haber sido una de las más potentes del Govern?

Sí. Lo que siempre hemos pedido es tener una mesa de trabajo donde tuviésemos voz y voto. Pero según de lo que hablábamos nos enviaban a una conselleria u otra. No entienden que el clúster es un sector productivo y por tanto nos tienen que poner en un sitio en el que nos puedan entender, como Industria o Comercio. No en un sitio en el que somos un apéndice. Pero no entienden la innovación como un elemento que genera valor. Por ejemplo, ¿por qué aquí no hay un Tourism Innovation Summit como el de Sevilla? Eso sí, ahora se han inventado el ‘Clusters Day’.

¿Es una operación de márketing?

Ni eso. Ha sido contraproducente para la marca Baleares porque se les han caído todos los que tenían que venir y han tenido que buscar terceras y cuartas espadas. Es que esto no puedes hacerlo de un día para otro. El Tourism Innovation Summit de Sevilla empezó en 2020 y lo han consolidado en 2022. Hace años que pedimos al Govern una apuesta del sector público por la innovación, pero estamos perdiendo el tren. Hoy más que nunca, porque tenemos la financiación para hacerlo y no está llegando nada. Ya no solo a los clústers, tampoco a las empresas pequeñas.

¿Qué proyectos se están quedando en el cajón por culpa de esa falta de apoyo?

Nosotros, en Turistec, tenemos un portfolio de 28 proyectos en los que han colaborado varios socios. El sector turístico nos pide lo que necesita y nosotros como empresas, que somos la oferta, les decimos qué hay que invertir y buscamos fondos. Pero nosotros no buscamos subvenciones, buscamos financiación. No hay proyecto más rentable que aquel que te permite devolver el dinero que te han dado.

¿Hay empresas o startups que se hayan marchado de Balears o estén pensando en hacerlo?

En nuestro caso es al revés. Hemos hecho un trabajo de captación durante tres o cuatro años. Y aquí en el Parc Bit hay una incunbadora de startups que funciona y que tienen línea directa con el clúster. El hecho de tener aquí a Turistec ha hecho que muchas empresas no se vayan, y además hemos captado a otras que han decidido abrir oficina aquí porque ofrecemos una capacidad de generación de proyectos y de atracción que otro clúster no ofrece.

En Baleares hay tres agencias públicas dedicadas a la Innovación: la Fundació Bit, el Institut d'Innovació Empresarial (IDI) y la Agencia de Estrategia Turística de Balears (Aetib). ¿Cumplen con su cometido?

Con la Fundació Bit y el IDI tenemos líneas de colaboración. Pero se podrían hacer muchas más cosas, lo que se hace es mínimo comparado con la potencialidad que tenemos. Se hacen cosas de manera puntual, cuando la innovación es una apuesta que requiere continuidad. También hay buena relación con la Aetib, aunque se dedica a la promoción turística y no nos toca tan de cerca. El problema es que no hay una entidad pública cuya prioridad sean los clústers. Eso no ha pasado nunca, y no será porque cada vez que hay elecciones nos vienen a ver.

En teoría son tres entidades públicas sin estrecheces de presupuesto ni de recursos humanos.

Sí, para su potencialidad, la intensidad es muy baja. Colaboran, pero al final el factor de conversión es muy bajo.

Estamos en el Parc Bit. ¿Es el polo de innovación y conocimiento que tenía que ser cuando se pensó hace veinte años?

Podría ser mucho más de lo que es. Durante unos años perdió un poco el rumbo y casi se convirtió en un polígono. Si esto tenía que ser un polo de innovación, se tenían que haber creado las herramientas para atraer innovación. Si aquí pago el metro cuadrado más caro que en el polígono de Son Castelló, me tienes que dar unos servicios de valor añadido. Ahora parece que la intención es que vuelva a ser ese polo de innovación y nosotros como clústers hemos propuesto muchas ideas. Por ejemplo, que quien venga aquí tenga ventajas fiscales durante el primer año. También querían crear un polo de innovación en el polígono de Levante, cuando ya tienes aquí un triángulo entre Son Espases, la UIB y el Parc Bit. Explótalo, que ya lo tienes montado. ¿Qué vas a hacer en el polígono de Levante?

¿Qué esperan de la dirección general estos meses que faltan para terminar la legislatura?

Hay buena voluntad por parte del personal de la conselleria para intentar que salga un convenio a tres años para los clústers. Algo que podría haber salido el año en que cesaron a Nuria Riera. Eso nos daría un horizonte para tres años, pero no queremos más parches. Queremos que la innovación tenga su lugar y una línea directa. Pero como que no es una prioridad, nunca se concreta nada. Que hagan un plan estratégico y que se busque a un director general que entienda el valor de la innovación.