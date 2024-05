El PP y el catalán: El Govern reafirma en los tribunales que hay que respetar el proyecto lingüístico de cada escuela

El Govern balear del PP ha reafirmado que debe respetarse el proyecto lingüístico de cada escuela y no ha dado respaldo a la demanda presentada por cuatro familias de Calvià que, de la mano de la asociación PLIS, presentaron un recurso contencioso para exigir un 25% de enseñanza en castellano para sus hijos.

En este sentido, la abogacía de la comunidad autónoma ha refrendado lo que ya contestó el conseller de Educación, Antoni Vera, a estos padres, que en primera instancia se dirigieron a él para conseguir que sus hijos recibieran menos horas en catalán y más en castellano. Educación ya se posicionó entonces a favor de respetar los proyectos lingüísticos elegidos y aprobados por cada centro.

Tras no conseguir el apoyo ni la intervención a su favor de la Conselleria, hace un año estas cuatro familias de un mismo centro de Calvià presentaron un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) para que "se les permitiera a sus hijos el poder estudiar en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y en al menos en una materia no lingüística troncal o de carácter análogo", según reza el comunicado emitido por PLIS. El pasado 10 de abril la abogacía de la CAIB notificó su oposición a la demanda, afirmando, según la entidad, "que las familias no tienen ningún derecho a recibir enseñanza también en castellano y defendiendo el proyecto lingüístico de inmersión obligatoria que aplica el centro escolar a absolutamente todos los alumnos".

El proceso judicial seguirá adelante y, después de la siguiente fase de conclusiones, será el TSJIB quien finalmente decidirá si en Baleares también debe aplicarse ese 25% mínimo en castellano que decretaron los tribunales catalanes. Cabe recordar que estas familias de las islas se apoyan, asesorados por PLIS, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijó la obligatoriedad de que los centros catalanes impartiesen al menos dos asignatura troncales en castellano (lo que supone un 25% del horario). Ese porcentaje es el que fijó el TSJC en diciembre de 2020 y que posteriormente ratificó en 2021 el Tribunal Supremo para todo el sistema educativo catalán, al menos sobre el papel.

La entidad PLIS critica al Govern de Marga Prohens, al que tachan de "hipócrita" y "que se aparta de las directrices “teóricas” del PP nacional y defiende ante el TSJIB la inmersión lingüística", así como de sus promesas electorales al apoyar ahora "la inmersión obligatoria con una defensa cerrada". Creen que el PP nacional "ha de hablar claro y fijar posición en materia lingüística escolar y no permitir que el PP de Baleares niegue el mínimo del 25% en castellano, mientras que el PP de Cataluña lo quiere implantar". La asociación lamenta que el Govern del PP "copia sumisamente y al pie de la letra los argumentos del anterior Govern ante demandas contenciosas que ahora mismo están activas".