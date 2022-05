Los profesores aprobados sin plaza denuncian que se les discrimina

Los licenciados que aspiran a trabajar de profesores en un centro público, que el año pasado aprobaron la oposición pero se quedaron sin plaza, denuncian que están sufriendo una situación discriminatoria frente a los interinos, que disfrutan de muchos más beneficios que ellos, pese a que no han aprobado la oposición.

El año pasado, según una de las afectadas, aprobaron las pruebas para obtener una plaza de funcionario en Educació cerca de 200 opositores. Estos estudiantes aprobaron los exámenes, pero no obtuvieron la nota suficiente para conseguir una plaza fija en un instituto o en un centro público de Primaria. Es decir, hubo más aprobados que plazas, por lo que muchos no lograron su objetivo.

Aunque la mayoría de estos opositores han sido contratados este curso como interinos, otros siguen en el paro. Estos aprobados sin plaza han creado una plataforma para reivindicar sus derechos a disfrutar de una plaza pública.

Según explicó Laura Borrás, una de las afectadas por esta situación, no tiene ningún sentido a que a los aprobados no se les haya asignado una plaza fija, que en estos momentos están cubiertas por profesores interinos. A su juicio, ello demuestra que existen plazas, pero se premia más a la figura de los interinos porque gracias a su experiencia que han ido acumulando durante años, tienen una mayor puntuación que los opositores. Por ello afirma que esta situación es incomprensible.

Este grupo de aspirantes a profesores o maestros se reúnen esta mañana con el conseller March, con quien ya mantuvieron una anterior entrevista. En este encuentro le recriminaron una situación que consideran discriminatoria y que el propio titular de Educació, según Borrás, le reconoció que era injusta. Sin embargo, no parece que la Conselleria tenga intención de cambiar la política de contratación de interinos, para beneficiar a los opositores aprobados que se han quedado sin plaza.

En breve tiempo, siguiendo la normativa marcada por Europa, la mayor parte de los profesores interinos de Baleares se convertirán en funcionarios de carrera. No hará falta que se presenten a la oposición, porque tras años contratados para dar clase en un centro público se convierte en personal fijo, con la condición de funcionario de la comunidad autónoma. Laura Borrás advierte que se va a producir una situación que será difícil de explicar. Como estos profesores interinos se convertirán en funcionarios, con los mismos derechos que si hubieran aprobado la oposición, podrán ser llamados a formar parte del tribunal de oposiciones. «Los profesores que no han aprobado serán los encargados de examinar a los opositores de una materia que ellos no aprobaron», resalta la aspirante.

El hecho de que el pasado año estas personas aprobaran la oposición, pero se quedaran sin plaza, no evita que este año tengan que volver a presentarse a las pruebas. «Puede que este año no apruebe, nunca se sabe, mientras que los interinos no hará falta que se examinen», señala la opositora. Borrás recordó que en muchas comunidades autónomas no se permite a un profesor a que de clase a los alumnos de un centro público sin antes haber aprobado la oposición. Sin embargo, en Baleares este requisito no es obligatorio.