Orsai: Mal hivern

Des de fa quatre anys les coses no es fan bé a l’Atlètic Balears i aquesta temporada és la conseqüència del llastre que arrossegam.

El declivi que s’ha anat produint any rere any des de la consecució del darrer campionat, ja feia presagiar un hivern com el que estam patint. Les dades dels mesos teòricament «freds» són aclaparadores, després de 10 partits hem aconseguit 5 punts dels 30 possibles, hem ficat 3 gols i n’hem rebut 16 en contra.

Els altres anys sempre hi havia alguna cosa especial a la primavera que ens acabava salvant i il·lusionant. Unes vegades era un jugador, altres una bona competició de copa o, fins i tot, una victòria in extremis a la darrera jornada. Però enguany tots els indicis ens duen a pensar que el nostre camí tendrà molt a veure amb aquella frase d’una cançó de Fito & Fitipaldis: «después de un invierno malo, una mala primavera».

Les esperances cada vegada són més minces amb un Juanma Barrero que a les seves declaracions sembla que ha tirat la tovallola i que vulgui l’acomiadament. Tenir un entrenador derrotista no genera gaire bones sensacions.

Probablement, ara és difícil trobar un Daniele De Rossi, que ha significat el miracle que necessitava la Roma, aconseguint a casa el que no tenia amb en José Mourinho. Però nosaltres, després del que va passar l’any passat amb en Tato, és difícil que trobem algun entrenador que accepti un repte que sembla que acabarà convertint-se en un calvari.

L’única cosa segura és que els aficionats no ho veim tot perdut, fins al punt que ens plantejam accions per encoratjar la plantilla i demanar-los més esforç. Però, el que no tenc tan clar és que els nostres jugadors i el cos tècnic tenguin il·lusió abastament i ganes per intentar treure el carro.

El pròxim diumenge marcarà la línia entre continuar somiant o començar a pensar en la temporada que ve.