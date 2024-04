Jaume Mut: «Tengo asumido que esta semana puede ser la del descenso»

Primero debe ganar este sábado el Atlético Sanluqueño al Recreativo (20:00 horas) y, después, el Atlético Baleares debería regresar el domingo de vacío de Ceuta para que se consuma el descenso matemático de los blanquiazules a Segunda RFEF.

«Hasta esta semana no me había querido plantear este aspecto, pero se acerca el final. No hemos conseguido las victorias necesarias para engancharnos al grupo con opciones de salvarnos y, cada vez, está más complicado porque el domingo podemos descender. No lo he hablado por la plantilla, pero tengo asumido que esta semana puede ser la del descenso», manifestó Jaume Mut en rueda de prensa.

El entrenador balearico reconoció estar pasando por momentos complicados a nivel personal. «Tengo que dar el máximo y no será de otra forma hasta el último momento que esté aquí. Estoy jodido por perder una categoría a la que cuesta llegar y que el club ha trabajado mucho por estar ahí y esto me duele», se sinceró el felanitxer.

Ocho bajas

Mut reconoció que, de cara al encuentro en la ciudad autónoma ceutí, sigue con las mismas ausencias por lesión que en las últimas semanas.

Sobre el rival, el entrenador alabó que «de las últimas diez jornadas iría líder, imprime un ritmo muy alto al partido desde el inicio, porque en su campo llega al descanso con dos o tres goles de ventaja y espero que sea un partido diferente a nuestra última salida en Huelva».