Patrick Messow: "Lo primero de todo es pedir perdón, es un descenso merecido"

Casi no han hecho falta preguntas. Patrick Messow, director general del Atlético Baleares, tenía claro el discurso que quería pronunciar en su multitudinaria comparecencia tras la traumática caída a la Segunda RFEF. "Lo primero de todo es pedir perdón, es un descenso merecido porque, si bajas a falta de cinco jornadas es merecido", ha reflexionado ante los periodistas en el Estadi Balear antes de ir más allá. "La nota es la peor que se puede dar porque no hemos cumplido el objetivo. Esta temporada sí que lo clasifico como un fracaso aunque desde el principio sabíamos que íbamos a sufrir", ha subrayado.

El germano ha explicado los motivos del descalabro sin disimular: "Se han juntado muchas cosas desde el principio, hay varios factores. Nos hemos equivocado en jugadores y creo que con los entrenadores también hemos fallado. En el trato con los jugadores en algún momento nos ha faltado apretar más y tener más claridad con la situación. Tendríamos que haber tenido una charla antes con ellos. El domingo fue un día muy triste. Estuve muy frustrado y, sin duda fue uno de los peores días desde que estoy en el club. También de mi vida».

Sin Jordi Roger

El dirigente ha comparecido, de forma sorprendente, sin otro de los grandes señalados por el desastre que ha supuesto perder la categoría de bronce del fútbol español. "Jordi Roger no está aquí porque ya no es parte de la dirección deportiva", ha comentado antes de dejar en el aire la continuidad del catalán en el club, aunque en puestos de menor responsabilidad que la secretaría técnica del primer equipo.

Messow, acompañado por el nuevo director deportivo, Marc Julià, y el capitán David Forniés, ha reconocido que haber bajado a la cuarta categoría del fútbol español tendrá consecuencias negativas en la entidad. "El descenso supondrá cambios negativos. Hay que verlo en detalle, pero cambian los ingresos, las ayudas, pero aún es pronto para definir todo al cien por cien. El objetivo es no cambiar mucho la estructura y con un objetivo claro: estar arriba", ha destacado. "Para la temporada que viene queremos gente de la casa. Ilusión, hambre y con cuatro jugadores de superior categoría. Y, sobre todo, humildad. No queremos repetir lo mismo que este año. Tenemos tiempo. Sabemos los jugadores que se van a quedar, el entrenador y empezaremos a planificar y empezar a fichar lo antes posible para no entrar en una guerra de mercado”, ha agregado convencido.

El también director deportivo ha garantizado la continuidad de Jaume Mut en el banquillo. "Está haciendo un gran trabajo", ha apuntado a pesar de que desde su llegada, hace seis jornadas, todavía no han logrado ninguna victoria.

No dimitirá

Preguntado sobre si se habría planteado dimitir, Messow lo ha tenido claro. “Siempre hay momentos jodidos, como cuando perdimos los play-off. Son años intensos, difíciles y se me ha pasado de todo por la cabeza. Pero el club es importante y el presidente no vería bien que dejase esto en estos momentos difíciles. Hay mucho trabajo aquí. Soy la persona de confianza del presidente y voy a seguir hasta que me lo pida", ha dicho en referencia al máximo accionista Ingo Volckmann.

Y ha querido sacar pecho de su gestión desde la llegada de la actual propiedad, hace ahora diez años. “También hemos hecho cosas bien. Los últimos años han sido los más exitosos de la historia. Es verdad que las dos últimas temporadas han sido complicadas. Han pasado cosas dentro del club que han hecho que el club haya querido cambiar”, ha afirmado.

Por último, ha enviado un mensaje a los balearicos: “Nos tenemos que ganar a la afición con trabajo, hechos y humildad. Espero que nos den la oportunidad de mostrarles que vamos a cambiar. Vamos a dar mucha importancia a los jugadores con la afición. Ya hemos hablado con las peñas y vamos a trabajar directamente con ellas. Vamos a sacar cosas muy positivas".

David Forniés

El capitán del Atlético Baleares, David Forniés, ha lamentado el descenso. “Tenemos que hacer autocrítica y tenemos que ser más humildes y volver a ser lo que éramos antes. A mí me ha dolido mucho, he dado lo que he podido", ha señalado el futbolista, que ha padecido una grave lesión esta temporada. Además, ya ha adelantado que seguirá en la Segunda RFEF. "Tenemos que pensar en el año que viene y volver a ser un proyecto sólido. A Ingo le debemos una alegría. Que el equipo esté ahí arriba y volver a ser una familia. Necesitamos gente que quiera estar aquí. Tenemos que volver a ser el Baleares de antes", ha finalizado.