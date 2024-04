Condenado a nueve meses de prisión por agredir a un policía en un bar de Menorca

Un hombre de 45 años ha sido condenado hoy a nueve meses de prisión y a pagar una indemnización de 3.000 euros a un agente de Policía al que agredió durante una trifulca en un bar, y al que causó lesiones. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ejerció la acusación particular, representado por el abogado Eduardo Luna. «Agredir a un policía no puede salir gratis», comentó el secretario general del sindicato, Manuel Pavón.

Los hechos que se enjuiciaron ayer ocurrieron en noviembre de 2022 en un bar de Maó, en Menorca. Una patrulla policial acudió al local porque se había producido una pelea. Cuando los agentes llegaron uno de los implicados se les enfrentó y propinó puñetazos a uno de ellos, que sufrió lesiones en la mandíbula y el hombro, antes de ser detenido. El agente estuvo un mes de baja.

Un juzgado de Maó celebró esta mañana la vista. El acusado es un español de 45 años. El SUP ejerció la acusación particular, representado por el abogado Eduardo Luna. El acusado reconoció su autoría de los hechos y aceptó una pena de nueve meses de prisión y pagar una indemnización de 3.000 euros. El sindicato reiteró su intención de personarse como acusación particular en todos los juicios por agresiones a agentes de Policía.