El RCD Mallorca afronta en Almería su partido más importante

Un partido para marcar tendencia. Posiblemente el más importante del campeonato para el Mallorca, que tiene la obligación a la hora de comer (14 horas) de regresar con los tres puntos o, al menos, no venir de vacío de su visita al colista de Primera, el Almería, que tras dieciséis jornadas todavía no conoce la victoria. De hecho, la última que consiguió fue precisamente ante el conjunto rojillo el pasado mes de mayo, a cuatro jornadas del final.

El partido puede suponer un punto de inflexión para los hombres de Javier Aguirre. Una victoria, que sería la segunda consecutiva y la tercera del campeonato, supondría dar un salto cualitativo importante en la clasificación a la espera de recibir el próximo jueves a Osasuna y arreglar una primera vuelta cuando menos decepcionante. Por juego, las sensaciones del equipo mallorquinista siguen siendo malas. La victoria ante el Sevilla se fraguó gracias a la excepcional actuación de Rajkovic, no por lo que hizo el equipo en su conjunto.

Aguirre tiene claro el once, con la única duda de Maffeo, con molestias toda la semana. Si no pudiera jugar, Gio ocuparía su lugar; en caso de que el catalán sí estuviera en el once titular, el uruguayo ocuparía un lugar en el centro de la defensa junto a Raíllo y Nastasic para ocupar la vacante dejada por Valjent, quien estará más de un mes de baja, según desveló ayer Aguirre.

El Almería busca su primera victoria

El Almería buscará el primer triunfo de la temporada, que se ha enquistado unas veces por el desacierto en ataque y otras por los errores defensivos; y su remota opción de salvarse pasa por imponerse al Mallorca antes de jugar frente al Barcelona antes del parón navideño.

Los rojiblancos se agarran al último partido disputado, aunque sin la continuidad necesaria para haberle hecho daño al Atlético de Madrid, que sí es cierto que pidió la hora, pero al que le bastaron un par de errores puntuales en 22 minutos para ponerse con ventaja en el marcador.

Con Gonzalo Melero entre algodones -no pudo jugar en el Cívitas Metropolitano-, se apunta a la vuelta a la defensa de cuatro, con Chumi como jugador sacrificado y continuando como centrales Édgar González y César Montes, con las bandas para Alejandro Pozo y Sergio Akieme, informa Efe.

En el centro del campo, se apunta a la continuidad de Lucas Robertone, que está apercibido de sanción, y Dion Lopy, en la sala de máquinas. Si Melero no llega, Sergio Arribas sería el enganche, repartiéndose los otros tres puestos Leo Baptistao, Adrián Embarba y Largie Ramazani.

El de este domingo será el sexto duelo que ambos juegan en Primera, en los que el Almería nunca perdió frente a los mallorquinistas, aunque sí lo hizo en Segunda División, con el recuerdo del curso pasado con un triunfo que supuso estar más cerca de salvar la categoría, con tres goles de Lázaro Vinicius. Un partido trascendental, posiblemente el más importante para el Mallorca.

González Fuertes por tercera vez

Al igual que ha ocurrido con Vázquez Figueroa, que ante el Sevilla dirigió por tercera vez al Mallorca esta temporada, se repite la historia con el asturiano González Fuertes, que este domingo arbitra el Almería-Mallorca. Será la tercera vez. Previamente estuvo en el Girona-Mallorca (5-2) y el Mallorca-Getafe (0-0). A la tercera toca una victoria.