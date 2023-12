El Mallorca se marca como objetivo alcanzar los 20 puntos

Al Mallorca se le presenta antes de que finalice el año una gran oportunidad de arreglar su deficiente primera vuelta, a nivel de juego y resultados. Con catorce puntos y sorprendentemente fuera de las plazas de descenso por la incapacidad de ganar de los tres últimos, Almería, Granada y Celta, al equipo de Javier Aguirre tiene una buena ocasión de alcanzar los veinte puntos a una jornada de que finalice la primera vuelta de LaLiga, algo impensable hace escasas semanas. Si los consiguiera, la mitad del objetivo de la salvación estaría conseguido.

La primera estación antes de finalizar el año es este domingo, con la visita al colista Almería en el estadio Juegos del Mediterráneo (14 horas). El conjunto andaluz, entrenado desde hace escasas semanas por Gaizka Garitano, sustituto del extécnico del Mallorca Vicente Moreno, todavía no ha ganado ningún partido y, a priori, se presenta como el rival ideal para que el Mallorca sume su tercera victoria, que sería la segunda consecutiva. En cualquier caso, el conjunto andaluz sale reforzado de la última jornada, en el Civitas Metropolitano, ante un Atlético de Madrid que, pese a llevarse los tres puntos en juego, sufrió más de la cuenta en una segunda parte que fue del Almería. A esa segunda parte se agarra el colista para sumar ante el Mallorca su primera victoria y comenzar una reacción que, por ahora, se antoja casi imposible.

Los rojillos se encontrarán con un viejo conocido, Baba, que entró en la operación del fichaje de Samú Costa. No es titular indiscutible pero el domingo podría tener una oportunidad en el once inicial ante su ex equipo.

El Mallorca, falto de gol -solo suma catorce, los mismos que el Alavés y Las Palmas y únicamente uno por encima del Cádiz-, se mide al equipo más goleado de la categoría. Nada menos que 39 veces han tenido que recoger los guardametas del Almería el balón del fondo de la portería. Sin duda, por ahí está el punto flaco, entre los muchos que tiene, de un Almería que ve en el partido de mañana una oportunidad de oro para sumar de tres por primera vez esta temporada.

Osasuna

El segundo y último partido del año será el próximo jueves en el Mallorca Estadi Son Moix ante el Osasuna de Jagoba Arrasate (21.30 horas). El conjunto navarro, que ayer abrió la decimoséptima jornada recibiendo al Rayo Vallecano, está únicamente dos puntos por encima del Mallorca -antes de medirse a los rayistas- en una temporada, como los de Aguirre, también decepcionante. El partido tiene una gran importancia, pero todavía más si el Mallorca el domingo no es capaz de vencer al Almería. De estos dos encuentros depende que los rojillos se vean obligados a realizar una segunda vuelta de equipo aspirante a Europa o bastarles con seguir manteniendo un perfil bajo que, a trancas y barrancas, le permita sumar los puntos necesarios para la salvación.

El Almería es el equipo más goleado, con 39 dianas, y Osasuna ha sumado tres victorias lejos de El Sadar

Osasuna solo suma cuatro victorias, dos más que el Mallorca, pero con el peligroso dato para los de Aguirre de que tres de estos cuatro triunfos los ha conseguido lejos de El Sadar. Es verdad que ninguno de los dos rivales será fácil -en realidad ninguno lo es, y más para este Mallorca con tantas dudas-, pero sin duda podrían ser de mayor entidad que, seguramente, no permitirían soñar con sumar los seis puntos.

Dado que los equipos de la zona baja de la clasificación apenas ganan -entre los seis últimos, incluido el Mallorca, apenas suman ocho victorias, en los peores registros de la historia de La Liga-la permanencia esta temporada se antoja muy barata, y hasta es posible que no sean necesarios 40 puntos para seguir otra campaña en Primera.

En los dos partidos antes de despedir 2023 no se podrá contar todavía con Muriqi, lesionado con su selección Kosovo el pasado 12 de noviembre. No se quiere arriesgar con un futbolista considerado clave y la fecha de su regreso más probable es el 3 de enero ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En Abdón y Larin recae la responsabiliad de que el Mallorca marque la diferencia.

La última victoria del Almería

El Mallorca es un rival del que el Almería tiene un buen recuerdo. Y es que ante el equipo de Javier Aguirre consiguió el conjunto andaluz su última victoria en La Liga. Fue el pasado 23 de mayo, en la jornada 35, cuando el conjunto almeriense derrotó por un contundente 3-0 al Mallorca. Desde aquel día, no sabe lo que es ganar un partido, ni en los cuatro siguientes hasta el final de temporada ni en los dieciséis que se llevan de esta temporada.

El Almería, no obstante, logró la permanencia al alcanzar 41 puntos, gracias a sus once victorias, ocho empates y diecinueve derrotas. Son en total veinte la jornadas consecutivas que los andaluces no saborean el triunfo, algo que esperan hacer el domingo ante un Mallorca siempre bien armado en defensa pero que muestra todas sus carencias en cuanto encaja el primer gol. Aguirre no podrá contar para este partido ni con Valjent, que se lesionó el pasado sábado ante el Sevilla, ni con Lato, de baja durante dos semanas. Por lo tanto, Gio tiene muchos números de ser el tercer central en Almería y Jaume Costa seguirá de titular en la banda izquierda de la zaga mallorquinista.