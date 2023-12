Javier Aguirre desconfía del colista. El entrenador del Mallorca advierte que el encuentro de este domingo (12 horas/Movistar) “es doblemente peligroso”, a pesar de que se enfrenten a un adversario que todavía no ha ganado en las diecisiete jornadas disputadas. “Hay que tener mucho cuidado. Sus números no reflejan lo bien que juegan porque tiene un ataque poderoso con Ramazzani, Embarba, Baptistao, Arribas y en el centro con Robertone y demás. No sé si jugarán con una defensa de cinco o de cuatro, pero lo hicieron de maravilla en el Metropolitano el otro día y no empataron porque Oblak lo hizo muy bien”, ha argumentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El mexicano ha confirmado las ausencias de Valjent y Lato para los Juegos Mediterráneos, más allá de la de Muriqi. “Lo de Martin no es alentador porque puede tener para mes y medio y lo de Lato es muscular y será menos tiempo”, ha explicado. Además, el ‘Vasco’ ha desvelado que Maffeo “no está al cien por cien” y que Raíllo “siguen con problemas”. De hecho, el preparador ha halagado al central cordobés por el esfuerzo que hace a pesar de sus dolores en el tobillo. “No sé si el hecho de que volviera antes de lo previsto por la lesión tiene que ver con esos problemas, pero el amor que le tiene al Mallorca, ese pundonor, le hizo acortar los plazos para su regreso. A Antonio le puede el corazón y es impaciente y eso es bueno. También digo que si le pasa algo cuando juega es el menos culpable porque soy yo el que le metí”. “Y no jugó mal ante el Sevilla”, ha apostillado. Preguntado acerca de si Gio será el sustituto de Valjent en el central derecho, Aguirre ha mostrado sus dudas. “O será él o Van der Heyden si hacemos defensa de cinco, aunque también estoy pendiente de Maffeo”, ha comentado. Si el internacional argentino no pudiera jugar, el uruguayo tendría que pasar al flanco diestro y el belga tendría su oportunidad junto a Raíllo y Nastasic. Incluso sin cuestionarle al respecto, ha elogiado al canterano David López: “Está para Primera División si jugamos con una línea de cinco”. El técnico ha admitido que la victoria ante el Sevilla de la anterior jornada (1-0) les ha dado mucho aire: “Se ha notado en los entrenamientos. En intensidad y compromiso ha sido igual, pero no en la tensión, les he visto más relajados, incluso yo también. Ahora ya te atreves a mirar la clasificación”. El bermellón, que se ha felicitado por haber recuperado ha reclamado seguir apretando los dientes: “Estamos en un paquete de equipos con dos puntos de diferencia y todavía faltan veintidós partidos. Claro que estamos pendientes de los demás, pero el más importante es el tuyo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”. Aguirre, además, ha deslizado que mantendrá el doble pivote con Omar Mascarell y Samú Costa: “Me gusta cómo lo hacen , pero ahí también puede jugar Darder y Morlanes, cualquiera de los cuatro puede jugar ahí y me gusta tener este tipo de problemas para elegir. Tengo veinte jugadores, más que el año pasado, que contaba con menos”.