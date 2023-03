Real Mallorca-Elche: A por la sexta seguida

Seis de seis. 18 puntos. Ese es el regalo que el Real Mallorca quiere dar su afición el día en el que el club cumple 107 años. Con cinco mil trozos de tarta mediante, el conjunto bermellón busca esta tarde su sexto triunfo consecutivo en casa ante un Elche (18:30 horas/Movistar) que llega a la isla virtualmente descendido y en cuadro tanto por sanciones como lesionados. El triunfo rojillo dispararía a los de Javier Aguirre con 34 puntos en la tabla, metiendo distancia con un descenso que cada vez está más competido.

El escenario es totalmente idílico para el Mallorca. Demasiado incluso. A su poderío en casa, donde no pierde un punto desde el pasado 28 de octubre, se une que su rival, el Elche, llega a la isla con más de pie y medio en Segunda, siendo además el visitante más flojo de toda la categoría tras conseguir solo tres puntos gracias a otros tantos empates.

Si se ganó a Real Madrid, Atlético o Villarreal, no será mucho más difícil deshacerse del conjunto ilicitano deben pensar la mayoría de seguidores bermellones.

Pero la realidad es que la condición de colista de los de Pablo Machín, con solo 9 puntos en la tabla, enciende todas las alarmas. Ya lo avisó Javier Aguirre en rueda de prensa al afirmar que «es un partido trampa».

Valga el tópico, al Mallorca no se le dado demasiado bien jugar contra el farolillo rojo de la Liga, con solo cinco triunfos en 33 partidos. La nota positiva para el técnico mexicano es que, a excepción de Dennis Hadzikadunic, de baja por gripe, tiene a toda la plantilla a su disposición para afrontar el importante choque.

No se esperan muchos cambios en el once bermellón. Más allá de la duda sobre el acompañante de Muriqi arriba, con un Kadewere brillante ante el Villarreal pero desparecido ante el Espanyol y un Amath que sigue sin brillar, el resto de titulares parecen claros. Rajkovic, pese a su error en Cornellà, es fijo en la portería. Maffeo y Jaume Costa cubrirán los laterales, con Valjent, Raíllo y Copete en el centro. Galarreta, Dani y el reconvertido Kang in Lee dirigirán el juego en el centro del campo.

Enfrente estará el Elche con el mallorquín Pedro Bigas al frente, que había perdido el sitio en el once, ahogado por el sueño de lograr una permanencia que es un imposible. Con tres expulsados en el último encuentro, los futbolistas de Pablo Machín están a quince puntos de la permanencia y afrontan el choque con numerosas bajas. A las ausencias por problemas físicos de larga duración de Álex Collado, Pere Milla y John Chetauya se unen las sanciones de los centrales Enzo Roco y Lisandro Magallán y del centrocampista Pape Cheikh, que vieron la roja en el último partido en el Martínez Valero.

Además, a su nefasta temporada hasta la fecha, se suma el hecho de que solo ha ganado en Palma uno de los seis partidos disputados ante el Mallorca en Primera. La última victoria del conjunto ilicitano en la isla se remonta a la temporada 1962/63.