La Policía se desplaza a Son Espases para tomar declaración al detenido por el doble crimen de Manacor

La Policía Nacional prosigue con las investigaciones para aclarar lo ocurrido en la finca de las afueras de Manacor donde ayer aparecieron los cadáveres de una anciana y su hijo, y donde fue detenido otro de los hijos, Miquel B.M., de unos cincuenta años, como presunto autor del doble crimen. Agentes del Grupo de Homicidios se han desplazado esta mañana al hospital de Son Espases, en cuyo módulo de psiquiatría permanece detenido el sospechoso, en un intento de tomarle declaración. Al mismo tiempo, investigadores de la Policía Científica han vuelto a la finca de Manacor en busca de más vestigios.

El doble crimen fue descubierto ayer, poco antes de las nueve de la mañana, cuando dotaciones de Bombers de Mallorca y Policía Nacional acudieron a una finca de las afueras de Manacor tras recibir avisos de una posible quema agrícola sin permiso. Los policías encontraron al detenido, que había encendido una hoguera frente a la casa y había pegado fuego a unos cipreses. El hombre, que llevaba un bidón de gasolina y una antorcha encendida, se enfrentó a los agentes y les amenazó con pegarles fuego, por lo que fue reducido y detenido.

Posteriormente, cuando policías y bomberos examinaron el interior de la casa, encontraron el cadáver de un hombre tendido en el suelo del pasillo, ensangrentado y con claros indicios de muerte violenta. Los investigadores tuvieron conocimiento de que en la casa vivía también una anciana, pero al principio no hallaron rastro de ella. No fue hasta pasadas las once de la mañana, cuando revisaron los restos de la hoguera, cuando encontraron un cuerpo carbonizado.

El hombre hallado en el interior de la casa pudo ser identificado como Marti B.M., hermano del detenido y de unos cincuenta años también. Todos los indicios apuntan a que el cadáver carbonizado pertenecería a la madre, de unos ochenta años, si bien el cuerpo carbonizado estaba tan deteriorado que fue imposible identificarla oficialmente, y se tendrá que recurrir a la prueba de adn.

Mientras tanto, el detenido fue trasladado anoche al hospital de Son Espases, donde quedó ingresado en calidad de detenido en el área de psiquiatría. Esta mañana agentes del Grupo de Homicidios de la Policía se han desplazado al hospital en un intento de tomarle declaración.

Por otro lado, los agentes de la Policía Científica han vuelto a la finca de Manacor para realizar una nueva inspeccion en busca de nuevos vestigios.