"Aquí en España lo califican de partido trampa". Pese al tópico, Javier Aguirre sabe que el encuentro de mañana ante el Elche en Son Moix es peligroso por la tendencia positiva del Real Mallorca en casa, que podría conseguir la sexta victoria seguida, y la del rival, colista y virtualmente descendido a Segunda División. "Es el típico encuentro en el que todo el mundo espera que vayamos ganando 3-0 en la primera parte y eso es muy difícil. El Elche es un equipo que compite muy bien y luego acaba perdiendo por diferentes motivos, porque el fútbol tiene estas cosas. Merece todos mis respetos. Puedo opinar por mis jugadores y digo que vamos a salir como si fuese el Madrid o el Barça", ha apuntado.

El encuentro ante el conjunto ilicitano es el primero de los dos consecutivos que los bermellones disputarán como locales. Dos duelos que en caso de acabar en victoria dejarían la permanencia a un solo paso de distancia. "Cada partido es importante. En casa cuentas con el apoyo de la grada y visto lo visto hemos funcionado mejor aquí que fuera. Sería fantástico dos buenos resultados ante Elche y Real Sociedad para meternos en una probabilidad más real de conseguir antes el objetivo", ha destacado este mediodía en la sala de prensa de Son Bibiloni.

Una permanencia matemática que Javier Aguirre ha vuelto a vaticinar estará más cara que en otras temporadas. "Los 42 puntos siempre había sido una cifra mágica, no fallaba. A estas alturas normalmente había equipos muy rezagados. Una semana hay uno en descenso, en otra otro… Salvo el Elche, el 18º y el 19º han cambiado mucho. Este año probablemente cueste más puntos la permanencia", ha reflexionado.

El Mallorca, al que normalmente se le atragantan los colistas, solo ha vencido en 5 de sus últimos 33 encuentros ante el último de la tabla. Una estadística que el técnico mexicano ha reconocido saber hace poco. "No soy de estadísticas. Me acabo de enterar de esta. No tenía ni idea. No lo he utilizado como argumento para motivar, sería más bien para desmotivar", ha bromeado.

Si hay un punto a corregir por Aguirre con el Mallorca es los errores groseros en defensa que están costando puntos y goles al equipo: "En primer lugar pondría los errores en la salida porque nos han costado goles. Los errores en ataque se olvidan muy rápido, pero atrás no. Nuestro déficit estos últimos tiempos ha sido hacer algo más con la pelota, aunque ahora hemos mejorado en cuestiones técnicas".

Otra de las mejoras que le gustaría ver a sus jugadores es la de ganar mayor continuidad en el juego. "En los partidos recientes hemos salido bien al terreno de juego. Después del Mundial, los que hemos perdido fuera, salvo Getafe o Cádiz, los demás hemos competido. Queremos ser regulares. En resultados la gráfica es horrible con victoria-derrota. No logramos media hora buena seguida. Tenemos que ser continuos en el juego. Vamos a defender, pues hay que hacerlo bien. Y si hay que atacar, vamos a hacerlo bien, eso es lo que nos falta", ha puntualizado.

Repasando la trayectoria del equipo esta temporada, ha vuelto a insistir en el término "irregularidad" para definir la campaña de su equipo. "No hemos podido conseguir esa estabilidad en el juego. En cuanto a puntos bien, tampoco sobresaliente. Cuando hemos defendido bien hemos atacado poco y cuando nos hemos soltado hemos defendido peor. Y cuando hemos conseguido ambas no lo hemos hecho durante los noventa minutos", ha concluido.