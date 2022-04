Javier Aguirre respiró tranquilo. "Los chicos se han quitado una enorme presión de encima", aseguró tras el encuentro frente al Atlético de Madrid. Él también. "Han sido unas semanas demasiado duras para ellos, porque las derrotas van minando la moral de cualquiera, pero hoy creo que se tomarán una cerveza y respirarán tranquilos", reconocía el técnico del Real Mallorca.

El preparador rojillo aseguró que el valor de la victoria frente al Atlético "era doble". "Hay que entender que delante está un equipazo, pero hemos conseguido contenerles bien", valoró. "Además los dos equipos que están también en la lucha habían perdido, aunque eso no es algo a lo que le diéramos mucha importancia: ganen, empaten o pierdan, nosotros tenemos que salir siempre igual. Dependemos de nosotros mismos", admitió el mexicano.

Aguirre se congratuló por el ambiente de Son Moix. "Fantástica experiencia", valoró. "Miraba para arriba y estaba encantado. Me gustó mucho que hubiera muchas mujeres y niños porque se va sembrando la semilla del mallorquinismo", admitió.

El 'Vasco', quien aprovechó su comparecencia de prensa para asegurar que el penalti de Russo en Getafe estuvo bien señalado por Lahoz, valoró el trabajo de Kubo durante el partido: "Él entrenó de titular durante la semana y no me gustó nada. Le quité y le dije expliqué que era porque le vi apático y frío. Creo que no encontraba su sitio y por eso nos decidimos por Kang. Pero cuando entró en el verde creo que lo hizo fantástico. Jugó para el equipo y estoy muy contento por él".

Aguirre también se refirió al partido de Antonio Sánchez: "Me encantó. Recibió un premio esta semana y se vino arriba. Me gustó mucho. Es un chico disciplinado tácticamente. Además es de casa y creo que la ovación se la mereció".

Ya para acabar, el técnico del Real Mallorca reconoció que había visto a Baba en la enfermería: "Le acabo de ver y la verdad es que estaba un poco asustadillo. Tenía una herida en el pie, lo cual me sorprendió. Le vi carita de asustado. Esperemos que sea solo el pelotazo. Creo que no perdió el conocimiento".