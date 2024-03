La batalla por el registro de marcas de mieles de Mallorca o Balears está servida. Se trata de una auténtica encrucijada de registros o intentos de registros de nombres con los consecuentes recursos de oposición que han derivado en una ‘guerra’ para conquistar el preciado y gustoso nombre de la miel.

En medio, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) que son los organismos encargados de escuchar a las partes implicadas para aceptar o denegar tales inscripciones. Sin ninguna duda su decisión puede acabar afectando al sector apícola de Balears.

Esta es la batalla por la miel de Mallorca / DM

De hecho, para que uno se haga una idea de la situación, por ejemplo, la EUIPO tiene cinco solicitudes de registros y cada una incluye un nombre geográfico a la marca tanto para Balears como para Mallorca, Menorca o Formentera. Ibiza se salva porque es la única isla que cuenta con la DO Mel d’Eivissa / Miel de Ibiza.

Así las cosas, en la conselleria de Agricultura tienen las alertas activadas y cuando se intenta registrar un producto agroalimentario asociado a un nombre de Balears, Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera siempre presentan oposición. «Nos oponemos a que se registre una marca con un nombre geográfico de Balears relacionado con un producto alimentario. Lo hacemos de oficio», admite el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, que en el marco de la mesa apícola ya instó al sector a que también presentaran oposición. «A veces nos hacen caso, otras no». De todas formas, confiesa, «hay mucho jaleo porque existen otras solicitudes que pretenden registrar la palabra miel con los nombres de las islas».

Precisamente, tal y como admiten los expertos, el «jaleo» a la hora de inscribir una marca registrada es tal que lleva a confusión. Es lo que ha pasado con la solicitud de la marca nacional colectiva Mel Miel de Mallorca en la Oficina Española de Patentes y Marcas que, según detalla la conselleria, fue aceptada el 1 de marzo y que el Govern ya adelanta que presentará un recurso. En cambio, APAEMA y ABA (Associació Balear d’Apicultors) han compartido otra resolución en la que se ha denegado el distintivo Miel de Mel de Mallorca también solicitada por el Institut Balear de l’Abella (IBA). Dicha resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, según se recoge en el documento, se publicará en el B.O.P.I. el lunes 18 de marzo.

Así las cosas y ante tal lío, se ha preguntado al Institut Balear de l’Abella. Jaume Pou admite que hace más de un año solicitó el distintivo para la marca Mel de Mallorca. «En estos momentos no hay nada claro. El proceso está en la recta final, debemos esperar a que se realicen los últimos trámites porque de lo contrario invitará a la confusión ya que el proceso no ha terminado», razona Pou que puntualiza que «la marca que está en trámite Mel de Mallorca se ha hecho a nivel corporativo desde la asociación junto con la conselleria». «Es muy lioso y debemos esperar a que terminen todos los trámites», reitera.

Denominación de origen

Guerra de marcas aparte, Llabrés sí explica que se está trabajando con el sector apícola para crear una marca registrada, una DO (Denominación de Origen) o una IGP (Indicación Geográfica Protegida). «Son dos cosas que se pueden hacer paralelamente. Tener la marca registrada con el nombre de Mel de Mallorca o Miel de Mallorca no impide hacer una DO o una IGP Mel de Mallorca el problema es que lleva a confusión», admite el director general.

En función del contexto

El presidente de ABA, Gerrit Parra, ha explicado, aportando la resolución, que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha comunicado a APAEMA que ha denegado el registro del nombre Miel de Mel Mallorca solicitado por el IBA. Cabe recordar que tanto APAEMA como ABA, ADAM y la propia Conselleria alegaron contra este registro.

Parra reconoce que querer registrar dicha marca por parte de IBA podría verse como algo positivo si no fuera porque se está en un contexto en el que el sector apícola está trabajando junto a la conselleria de Agricultura y elaborando distintos estudios sobre la caracterización de las mieles de Mallorca con la finalidad de crear una marca de garantía o bien una DO o una IGP para tener un consejo regulador y tener una marca al alcance de todos los apicultores cumpliendo una normativa apoyada por la administración. «No tiene ningún sentido registrar una marca a nivel particular cuando se está intentando a nivel institucional y para todo el mundo», justifican desde ABA. «Hay marcas registradas que infunden a engaño», sostiene. «Estamos trabajando con la conselleria en estos proyectos y, de repente, se crea el Instituto Balear d’Abella. No es legítimo quererse apropiarse de la marca Mel de Mallorca que es el esfuerzo de todo el sector apícola de la isla. Es un robo. Es apropiarse de algo que es de todos», lamenta. «Es triste porque no es fácil conseguir una Denominación de Origen pero es un robo que venga una parte independiente del sector y quiera apropiarse del trabajo de todos», zanja el presidente de ABA.