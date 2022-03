Mel Vici, pol·len fresc: Proteïna floral d’alt valor nutritiu

Tot i que a Mallorca tenim la sort de tenir dues primaveres (la d’estiu i la de tardor), és en aquesta (la d’estiu) quan més quantitat de pol·len trobam a l’atmosfera. Molts de vosaltres ja sabeu que pol·len és la part masculina de les flors i que és essencial per a la reproducció de plantes i arbres. El que tal vegada no sabeu és que també és fonamental per a les abelles, que l’usen com a font de proteïna per alimentar les seves larves, i que per a recol·lectar-ne vuit grams, el científic búlgar Stefan Bogdanov va determinar que una abella ha de visitar dues-centes flors.

Per als humans, també té un valor nutritiu molt alt. De fet, conté moltíssims d’aminoàcids essencials, necessaris per al cos humà. També és ric en vitamines (especialment C i B). L’any 2019, Pau Queralt i Biel Coll, de Mel Vici, varen decidir recol·lectar pol·len de les seves abelles, directament de les caseres, i vendre’n. Expliquen que hi ha estudis que apunten que és una font de proteïna i que té un valor energètic molt alt: “és un aliat contra les alteracions intestinals, millora la potència sexual, ajuda en el creixement dels infants, és cicatritzant intern, s’aconsella per a les depressions…”. Comenten que comercialitzen el seu perquè el que es troba al mercat és deshidratat: “El procés per deshidratar-ne fa que perdi moltes de les seves propietats i també és mal d’assimilar per al cos”. Per aquest motiu, el seu pol·len és fresc i, per això, necessita refrigeració. Es pot prendre directament o també es pot mesclar dins iogurts, llet, infusions, cereals o amanides.

Mel Vici també és una peça fonamental d’un projecte pioner a les Illes Balears de cria i selecció d’abella reina, iniciat per l’apicultor Pablo Espejo. L’objectiu és millorar la genètica de l’abella autòctona, la negra, que és la que amb els anys s’ha adaptat millor al clima i vegetació d’aquí. Per això, es cria als apiaris de Mel Vici i es distribueix entre una quarantena de professionals de l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) i de l’Associació Balear d’Apicultors (ABA). Posteriorment, se’n fa un seguiment, com també més estudis i noves seleccions perquè sigui més dòcil i més productiva.