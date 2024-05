El lema con el que el Reino Unido quiere combatir contra el 'balconing' en Magaluf: "No dejes solos a tus colegas"

Que una noche de fiesta no se convierta en una tragedia de por vida. Bajo esta premisa, el Reino Unido promueve la campaña ‘Stick with your mates’, cuya traducción en castellano sería algo así como ‘No dejes solos a tus colegas’, con el objetivo de concienciar a los turistas -sobre todo, jóvenes- que visitan destinos como Magaluf acerca de los riesgos del balconing.

El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, se reunió este martes con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, para reforzar la colaboración entre ambas instituciones, a fin de difundir esta campaña, en un esfuerzo conjunto al que también se suman locales de ocio, comercios y establecimientos hoteleros.

En declaraciones a los medios después de la reunión, que tuvo lugar en la sede consistorial de Calvià vila, Elliot explicó que esta iniciativa de concienciación, que se lleva haciendo desde 2019, surge de la siguiente constatación por parte de las autoridades británicas: la mayoría de este tipo de accidentes mortales por caídas se produce cuando la víctima se encontraba sola. De ahí que se haya elegido ese lema de ‘Stick with your mates’.

«Destino querido»

«Lo que queremos con este mensaje tan sencillo es evitar cualquier tipo de mal acontecimiento en un destino tan querido por los británicos. Que la gente venga a pasárselo bien y que después se acuerde de las cosas buenas de Calvià», argumentó el embajador británico, quien apuntó que, junto con la cartelería, la campaña se centra especialmente en las redes sociales, que es el ecosistema en que se mueven sobre todo los más jóvenes.

Elliot constató que, en los últimos años, ha habido un descenso en el número de accidente por caídas accidentales desde apartamentos o establecimientos hoteleros. Un hecho en el que incidió también el alcalde de Calvià, quien recordó que el año pasado la temporada acabó en Magaluf sin que se registrase ningún fallecido por balconing.

Colaboración municipal

Amengual expresó la voluntad del Ayuntamiento de colaborar con esta campaña publicitaria, con el objetivo, según dijo, de que logre calar el mensaje de que una noche de marcha no debería convertirse en una noche trágica.

El mandatario municipal explicó que los carteles con el mensaje de ‘No dejes solos a tus colegas’, que van acompañados de una serie de consejos para actuar con seguridad en las noches de marcha de Magaluf, se colgarán en los establecimientos colaboradores con la iniciativa, además de difundirse especialmente a través de las redes sociales.

En la web de esta campaña impulsada por el gobierno británico, se recogen testimonios de turistas ingleses que sobrevivieron a una caída que podría haber sido fatal. Ése fue el caso, por ejemplo, de Jack Jenkins, quien sufrió heridas graves en 2018 al caerse desde un balcón en Magaluf.

«He estado tres años para recuperarme de mi caída y todavía no estoy al cien por cien. Pasé mucho tiempo en el hospital y tuve que someterme a unas cinco operaciones" Jack Jenkins — Víctima de una caída accidental en Magaluf

«He estado tres años para recuperarme de mi caída y todavía no estoy al cien por cien. Pasé mucho tiempo en el hospital y tuve que someterme a unas cinco operaciones. No quiero que nadie pase por lo que hemos pasado mi familia y yo. Por este motivo es por el que apoyo esta campaña animando a la gente a no dejar solos a sus colegas. No dejes a tu colega irse solo al hotel. Manteneos juntos. ¡Y disfrutad de unas felices vacaciones!», declara Jenkins.