Quejas en Marratxí por la subida de precios de las ‘escoletes’ de verano

Las ‘escoletes’ de Ses Cases Noves y Es Pont d’Inca Nou vuelven a ser noticia. Los padres reclaman en contra del incremento de los precios en las ‘escoletes’ de verano, las cuales han efectuado cara al próximo verano un incremento que en algunos casos supera el 100%. La comunidad educativa considera que estos precios, lejos de ayudar a la conciliación de la vida familiar, la dificultan.

Entre los ejemplos exponen que un alumno que asiste de 8 a 12 horas pasa de los 210 a los 315 euros; el servicio de comedor de 12 a 13 horas pasa de los 60 a los 127 euros, un incremento del 112%, y un alumno de 8 a 15 horas pasa de 320 a 490 euros, una subida del 54%.

Otra de las quejas es que los residentes pagan lo mismo que los no residentes, lo que hasta la fecha no era así, y los precios son más caros que el pasado año. Los representantes de los padres van a solicitar una reunión urgente con el alcalde para exigir explicaciones sobre estas subidas así como otras medidas como la obligación de asistir el mes de julio a la 'escoleta' para no perder la plaza de escolarización.

El PSOE se ha hecho eco este martes del malestar de los padres y madres de alumnos de las 'escoletes', que "denuncian el engaño que suponen las políticas del actual equipo de gobierno frente a las promesas electorales que realizaron durante la campaña", subrayan los socialistas, que cifran en un 30% la subida media aplicada en el precio de las 'escoletes'. "En algunos casos el incremento es de 172 euros al mes", añaden.

El PSOE recuerda que la gratuidad de las 'escoletes' de 0 a 3 años aplicada en la anterior legislatura "es para los meses de septiembre a junio", pero "para obtener plaza en las 'escoletes' municipales es obligatorio hacer una reserva de once meses, por lo que esta subida la padecen todas las familias usuarias, hagan uso o no del servicio de 'escoleta' de verano durante los meses de julio y agosto".

Cabe recordar que en la pasada legislatura, la comunidad educativa se manifestó en contra de la empresa adjudicataria de las 'escoletes' y porque los profesores no percibían sus nóminas, lo que obligó al Consistorio a rescatar la concesión. A pesar de ello, "se congelaron los precios de las tarifas y se implementó la gratuidad de las horas lectivas", apunta el PSOE. Una vez recuperada la gestión por parte del Ayuntamiento, los socialistas esperaban que la reducción de los costes de la gestión afectasen directamente a las familias en forma de una bajada de tarifas, como también reclamaban PP y Vox en la oposición. "La realidad ha sido completamente diferente", lamentan.