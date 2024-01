El sacerdote Pere Fons: «En Manacor no me quieren porque temen que haga sermones de izquierdas»

La de Pere Fons siempre ha sido una postura revolucionaria dentro de la iglesia católica mallorquina. Fons tiene una visión más terrenal y de ayuda directa. Ahora los vecinos de Son Negre le han pedido que vuelva a abrir el oratorio, pero ni el párroco de Manacor ni el Obispo ven con buenos ojos la propuesta.

¿Cuándo fue ordenado sacerdote?

En 1966 en la Seu. Entonces la Iglesia era una institución más tradicional, franquista, quiero decir, vendida al sistema de Franco. Aunque como yo mismo, siempre ha habido gente que ha ido en contra de la oficialidad.

¿Considera que la Iglesia ha perdido definitivamente el afecto del pueblo?

El pueblo se ha ido alejando y la Iglesia no se ha acercado en ningún momento. No ha habido ninguna actualización ni de hecho ni de mensaje. La gente ha ido dejando de creer y ya no se fía. La institución eclesiástica ha jugado demasiado en política y no precisamente de una forma abierta.

Pero usted continua...

Estoy dentro de la Iglesia pero no estoy de acuerdo en muchas cosas.

El párroco de Manacor, Antoni Amorós, preguntado sobre si permitiría que acudiera a Son Negre a hacer las misas los domingos dijo que era complicado porque se salta las normas...

Antoni Amorós no debe confundir templo con Iglesia. No he hecho nada fuera de la Iglesia porque está conformada de personas, no son edificios. Las iglesias también se podrían utilizar para hacer conferencias y no pasaría nada. Jesucristo decía: mientras haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos bajo una higuera o donde sea. Los sacerdotes debemos oler a oveja, no a sacristía. Si quieres ir donde se hacen las ensaïmades, forzosamente deberás oler a horno. Además le haré otra distinción entra válido y lícito. Lo que hago es válido, aunque no sea lícito con las ‘normitas’ de la Iglesia. Solo hay una cosa sagrada: la persona. Un templo no lo es.

Está diciendo que desobedece...

Como dijo Albert Camus Sintes, desobedecer no es malo. Si entre todos queremos que la Iglesia progrese, debe ser así. Como decía, son ‘normitas’, no un dogma de fe.

Además Amorós dijo que es el Obispo quien debe dar permiso para que vuelva a decir misa en Manacor...

Él sabe que tiene la suficiente autoridad como párroco de las parroquias de Manacor para destinarme a Son Negre. Es una mentira piadosa porque no quiere que vaya. No les interesa, tienen miedo que durante los sermones diga cosas comunistas y de izquierdas. Cuando estudié en Madrid, tuve la suerte que la asignatura de Liturgia la impartía un obispo llamado Iniesta que tenía una norma clara: el misal solo sirve para los sacerdotes que no saben decir misa. La ceremonia se debe adaptar. Al obispo le he pedido dos cosas y no me ha concedido ninguna.

Hablando claro, ¿reabriría el oratorio de Son Negre?

Puedo ir a hacer la misa a Son Negre, no tengo ningún problema. Eso sí dependo del párroco de Sineu, donde actualmente pronuncio tres misas por semana.

¿Todos los sacerdotes son conservadores?

No. Aún quedan capellanets de izquierdas, son pocos pero aún quedan.

¿Continúa siendo un hombre de fe?

Nunca he perdido la fe en Dios. Él es mi padre y yo funciono con él. Dios está en la vida, así de simple. Pero una cosa le diré, tenemos que seguir el Dios de Jesucristo, que es el de la igualdad. De este la derecha no habla o no quiere oír hablar...

Me han dicho que cree que Jesús era independentista...

Jesús era independentista, claro que sí, no podía ser otra cosa. Vivía en un país ocupado por Roma. Naturalmente que lo era. Los fariseos eran los hombres de la fe, los que creían que podrían lograr la independencia rezando. Los Zelotes, a base de guerrillas.

¿La lengua catalana está siendo maltratada en las islas?

El catalán es nuestra lengua, con todas las variantes isleñas. No debemos humillar la lengua. El Papa lo dice claro, que cada uno rece en su lengua.

Cada vez hay menos bautizos, comuniones o bodas, así como menos sacerdotes. ¿Dónde está la solución?

Sería facilísimo si se hicieran las cosas como toca, bautizar como toca. No se deben bautizar cuerpos sino ideas y cuando uno quiera y lo decida. Allí será cuando recibas la fuerza de Dios. Y no hay sacerdotes porque no quieren. Todos los bautizados deberían poder ser sacerdotes. ¿Por qué no? ¡Qué más da! El celibato es una vergüenza, quita ya la barrera y verás si hay personas comprometidas, también mujeres. Los católicos feim curt per tot.

¿La institución debería empezar a renovarse?

Hasta que no se vuelva pobre no podrá ser la Iglesia de Jesucristo. Debe vender todo lo que tiene y cuando no tenga nada, podrá predicar con el ejemplo y estar abierta a todos. De lo contrario no estamos en el Dios de Jesucristo que le decía antes.