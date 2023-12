Navidad 2023: La falta de curas en Manacor pone en peligro las misas y Sibil·les de Nochebuena

El municipio de Manacor se queda sin curas. Este hecho que, quien más quien menos podría suponer como algo normalizado de acuerdo a los tiempos que corren, comienza a ser un problema logístico que incluso afectará este año a las Matines de Navidad. Ni las iglesias urbanas del Convent de Sant Vicenç Ferrer (que tendrá solamente una sibil·la alternativa y popular), Sant Josepet, Fartàritx, el convento de ses Benedictines, o la tradicional de la residencia de personas mayores de Manacor, se oficiarán.

El primer síntoma fue la presentación, la pasada semana, del programa municipal de Fiestas Navideñas donde se suelen anunciar actos y horarios de celebraciones, entre las que destacan las tradicionales misas de Nochebuena. El recorte de misas y sibil·les que afecta a las iglesias del municipio es notorio. También para una de las más tradicionales: la del oratorio de Son Negre, que por primera vez parecía quedarse sin celebración.

De hecho el pequeño templo de la pedanía manacorina, el único del término dedicado a Sant Antoni, hace cerca de un año que tampoco oficia homilías los domingos a las 10 de la mañana, la última opción de los vecinos de la zona para poder ir a misa de proximidad. “Es un problema de capacidad de servicio. Ya no tenemos curas suficientes para poder llegar a todos sitios”, explica el párroco Antoni Amorós, que incluso teme que en Navidad “seamos suficientes para las cuatro Matines parroquiales. Hasta el último momento no sabremos si alguna (Nostra Senyora dels Dolors, Crist Rei, Sant Pau y Portocristo) quedará sin ella, aunque esté anunciado en el programa”.

Y, ¿de qué depende?: “de un fraile mexicano que actualmente estudia en Roma y que por fiestas pasa unos días de vacaciones en Petra. Si este año también es así, entonces podremos atender a todas las Matines previstas, si no… quizá tendremos que recurrir a algún diácono, lo que quiere decir que no podría oficiar la homilía entera”.

Movilización vecinal

Pero volviendo a Son Negre, núcleo disperso de casas a unos seis kilómetros de Manacor que además de un curioso oratorio de torres circulares también llegó a tener una escuela rural, Amorós recuerda que “desde que don Llorenç Galmés, el cura titular , se rompió la cadera hace cerca de un año, la cosa ha ido como ha ido. Además es un hombre de 94 años, con lo que eso comporta”. “Puede haber misas extraordinarias como bodas o bautizos, pero no podemos atender con normalidad”.

Si hablamos de organigrama idóneo, el Obispado de Mallorca tiene destinados ahora mismo sólo tres sacerdotes en Manacor, dos en edad de jubilación: Joan Perelló y Pep Amengual, y el propio párroco de las parroquias, Antoni Amorós. Una plantilla que se refuerza puntualmente con uno de los dos frailes franciscanos que sirven a Petra, al mismo tiempo vicarios parroquiales.

"Como podrá entender, si no tenemos curas suficientes para todas las iglesias del municipio, un oratorio rural donde se va en coche no es ahora mismo una prioridad" dice Amorós, que además avanza los "problemas estructurales que desde hace años afectan al templo, como una grieta en el lateral de la plaza donde ya invertimos más de 40.000 euros hace unos años, sin resultado. Esto no impide de momento abrir, pero también afecta”.

Pero en ocasiones la movilización y algunas llamadas recomponen cosas que parecían en peligro. La noticia pronto puso en alerta a varios vecinos de Son Negre, que se movilizaron para conseguir reconducir la situación. Y lo consiguieron. Antònia Riera es una de ellas. Desde hace décadas encargada de tener el oratorio limpio y listo para los acontecimientos requeridos (ya no hay misas regulares los domingos pero sí bodas, bautizos o un oficio por Sant Antoni y otro durante el verano) siempre ha procurado interceder para que un cura se encargara de la misa de Nochebuena.

Además, hace unos años que sus nietos también colaboran en el canto de la Sibil·la. Por eso este lunes, Bàrbara Llinàs se mostraba sorprendida por las palabras de Amorós: “Hace semanas, desde septiembre, que mi hija Sebastiana ya está ensayando y que está programada la colocación de las ‘neules’. Con o sin cura hubiera habido canto de la Sibil·la, esto estaba bien claro”. Al final no será necesario, porque Galmés, aunque con problemas, celebrará la misa a partir de las 18 horas.

Sibil·la alternativa

Actualmente en Manacor tan sólo hay tres Matines y sibil·las confirmadas, las tres a las 19 horas: la dels Dolors (interpretada por Petra Bauçà), la de Crist Rei (Encarna Valero) y la de la iglesia de Sant Pau (Claudia Moll). La de Portocristo será a las 19,30h interpretada por Maria Victoria Romeo. Además en Manacor habrá otra alternativa, sólo del canto de la Sibila, a medianoche y organizada por la Asociación Cultural Font i Roig, entre el Convento y la propia plaza Pares Creus, Font i Roig .