Lloret se prepara para vivir su Festa des Sequer. De hecho, este miércoles han presentado a Joana Miralles (Bolona) de 88 años y a Xesc Gili (Nina) de 77 como los Figueralers de esta 42 edición de la fiesta dedicada a los higos que tendrá lugar el 2 de septiembre. Uma García de ocho años y Bernat Macías de 11 encarnarán a los Figuerelers Joves, que no han dudado en manifestar su “ilusión” de formar parte de esta fiesta tan sentida en dicha localidad del Pla. “El año pasado ya me presenté a la elección pero no me tocó. Esta vez me lo pensé, pero entre mi profesora y mi madre me convencieron y he salido elegido”, ha detallado Bernat Macías que confiesa que lo que más ilusión le hace es “poder formar parte de una fiesta muy importante en el pueblo”. Cabe recordar que para ser Figuereler Jove deben apuntarse y después en sorteo se elige a los representantes. En cambio, para la figura de Figuerelers entran en el sorteo los mayores de 75 años del municipio.

La Figuerelera Major no ha dudado en mostrar su satisfacción de formar parte de la comitiva de la fiesta porque es una tradición. “Me encanta que haya fiesta en el pueblo y poder ser la Figuerelera Major no puedo desear nada más”, ha confesado en la presentación del cartel. Xesc Gili es payés y ha aprovechado la elección de su cargo como Figuereler Major para dar un toque de atención y reclamar más investigación porque desde hace unos años se han detectado enfermedades en las higueras que provocan que el tronco se seque y otro que mata la raíz. “Esto lleva ocurriendo hará cinco o seis años”, ha explicado y ha exigido más acciones contra los efectos del cambio climático que hacen estragos en el mundo de la pagesía. Variedades El alcalde de Lloret, Sebastià Amengual, ha remarcado que en esta Festa des Sequer habrá representación de más de un centenar de variedades pero ha asegurado que gracias a la implicación del Consistorio y de los vecinos, una setentena serán propias de Lloret fruto de la iniciativa impulsada hace unos años en que se pedía a los vecinos un trozo de tierra para sembrar una variedad de higuera, cuyos frutos fueran para la Festa des Sequer, que este año tendrá como pregonero el comunicador Joan Carles Palos el 1 de septiembre. La Festa des Sequer empezará día 2 a las 18 horas con el pasacalles y la recogida de los Figueralers para una hora más tarde inaugurar las exposiciones, el mercado gastronómico y las paradas artesanales. A las 20 horas será el momento de Es Quedo, el baile que se hacía una vez terminado el sequer. Acto seguido empezará el X Festival de Ball i Música Tradicional con Aires d’Andratx y Brocalet. A las 22 horas será el turno de la ballada popular. Además de la Comissió del Sequer y Brocalet, Arcufi, la Associació per a la Recuperació del Cultiu de la Figuera, es otra de las entidades implicadas en esta celebración. Así, el 29 de agosto a las 19 horas en la Placeta dels Tarongers celebrarán un taller de secado de higos. También preparan un viaje sensorial a través de este fruto para el 2 de septiembre se trata de la iniciativa El sentit de la figa. También habrá talleres para trasladar la importancia de la fiesta entre los más pequeños del municipio.