La izquierda en Cort carga contra la eliminación del requisito del catalán en la EMT de Palma y la reducción de la paridad

La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Palma formada por PSOE, Més y Podemos ha cargado duramente contra la decisión del departamento de Movilidad de eliminar el requisito del catalán en las bases para crear una bolsa de 150 nuevos conductores. Del mismo modo, han expresado su rechazo porque la reserva mínima de plazas para mujeres ha bajado del 40% que estaba establecido al 25%.

"En los últimos años, la EMT de Palma ha destacado por aplicar criterios de selección basados en mérito, capacidad e igualdad, exigiendo como mínimo un nivel A2 de catalán en la categoría de personal de conducción. Sin embargo, con esta nueva regulación, esta exigencia ha sido eliminada, una decisión que consideramos un retroceso en la promoción de la lengua catalana, esencial en la identidad cultural de Balears", ha criticado el PSOE en un comunicado.

"Paralelamente, se ha modificado la cuota de reserva para mujeres en colectivos predominantemente masculinos, pasando del 40% al 25%. Esta decisión contraviene el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, diseñado para fomentar un equilibrio más justo entre sexos, especialmente en sectores laborales en los que los hombres son mayoría", han destacado los socialistas.

El PSOE considera que el PP ha emprendido "una nueva orientación en las políticas de gestión del personal que podría afectar negativamente a la cohesión social y la igualdad de oportunidades en el ámbito municipal".

Por su parte, Més per Palma ha lamentado que "a partir de ahora los conductores de la EMT no necesitarán conocer la lengua propia de Mallorca para desarrollar su trabajo, por lo que la ciudadanía no tendrá garantizado su derecho a ser entendida y atendida en catalán en el transporte público".

El regidor Miquel Àngel Contreras ha lamentado que esta situación "puede dar alas a comportamientos discriminatorios y vejatorios hacia los catalanohablantes". En este sentido, ha puesto como ejemplo una denuncia de una usuaria del TIB esta semana.

"Sólo cuatro días después de la gran manifestación en defensa de la lengua que tuvo lugar en la plaza Major, el PP demuestra que su política lingüística está dictada por los deseos y el odio de Vox. El PP y Prohens quieren vender humo asegurando que no cometerán más ataques a la lengua y que cumplirán con el Estatut, pero los hechos diarios demuestran lo contrario", ha señalado Contreras.

Por otra parte, según el regidor, "el alcalde Martínez volvió a plegarse a los dictados de la ultraderecha en otra de sus obsesiones, la igualdad entre hombres y mujeres, y el feminismo", ha criticado Contreras sobre la reducción de la cuota de plazas para mujeres.

Lucía Muñoz: "Es una guerra de odio contra el catalán"

Finalmente, Unidas Podemos de Palma ha señalado que las bases para crear esta bolsa de trabajadores "es sin lugar a dudas ilegal y un intento ideológico de volver 40 años atrás en materia de igualdad y defensa de la lengua".

Esta formación lamenta que Cort no haya respetado su plan de igualdad, "que es muy claro al respecto y exige al menos un 40% al menos de plazas para mujeres", ha señalado la regidora Lucía Muñoz. "Es un hecho muy grave que demuestra una vez más el machismo de PP y Vox, más cuando sólo el 15% de la plantilla de la EMT son mujeres", ha continuado.

Asimismo, la concejala 'morada' también ha cargado contra la supresión del requisito de catalán en la oferta pública de trabajo: "Es el último paso en esta guerra de odio inexplicable contra el catalán el que nos han sometido el PP y sus socios ultras de Vox".

Muñoz ha recalcado que "es una oferta ilegal atendiendo a la legislación vigente de la CAIB, así como lo que menciona el artículo 3 de la Constitución española".

El Ayuntamiento de Palma ha argumentado que "los requisitos son los mínimos imprescindibles para poder cubrir el mayor número posible de plazas de la convocatoria". El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha indicado que "todos los conductores que finalmente entren podrán recibir formación para obtener el título de catalán".

En cuanto a la rebaja de la paridad, ha justificado que el 40% de reserva de la última convocatoria no cubrió todas las plazas.