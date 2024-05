El Patronato tiene pendiente de abonar 1.270.000 euros de ayudas a la rehabilitación a las comunidades de vecinos

El Patronato Municipal de la Vivienda tiene pendiente de abonar 1.271.000 euros a las comunidades de vecinos en concepto de ayudas a la rehabilitación. Un millón de euros son de una convocatoria pública aprobada en 2022, mientras que los otros 271.000 euros se remontan a una partida aprobada en 2020 que ascendía a medio millón y que no se abonó en su totalidad.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha culpado al anterior equipo de gobierno de no haber ejecutado ambas partidas a tiempo, y ha subrayado que el Consistorio ha iniciado la tramitación para incorporar a esas cantidades al presupuesto del Patronato para su posterior desembolso. El regidor ha recordado que esos fondos proceden de remanentes de la Ley de Capitalidad.

Fidalgo ha argumentado que los 271.000 euros pendientes de la convocatoria de 2020 no se han desembolsado todavía "por la propia tramitación" de la subvención. "Las comunidades beneficiarias deben justificar el cumplimiento del objetivo por el que la solicitaron. Posteriormente, los técnicos revisan la documentación y si es correcta, se procede al abono", ha valorado Fidalgo.

Sin embargo, en este caso ese dinero no se ejecutó porque "hubo defectos de forma en la propuesta de pago".

En cuanto a la partida de un millón de euros aprobada en 2022, Fidalgo ha justificado que se convocó "a finales de aquel año", por lo que "la tramitación duró casi todo 2023". Este 2024 tampoco se ha abonado ni un euro porque, ha explicado el regidor, "se está tramitando la modificación necesaria en los presupuestos del Patronato para incorporar este montante desde el presupuesto de Cort".

En ese momento, "las comunidades de vecinos que se hayan presentado a la convocatoria de 2022 deberán justificar la inversión dentro de este año 2024".

"Arreglamos lo que otros anunciaban y no ejecutaban"

Fidalgo ha señalado al anterior equipo de gobierno. "De 2020 a 2023 se concedieron unas subvenciones que no han sido correctamente ejecutadas. Nosotros hemos hecho posible que estas dos partidas pendientes se puedan abonar y ejecutar durante este año. No dejamos de trabajar para arreglar lo que otros anunciaban y no ejecutaban", ha concluido.

El retraso en el abono de estas ayudas a la rehabilitación ha causado serios perjuicios en muchas comunidades de vecinos de Palma que hace más de un año acabaron los trabajos adelantando miles de euros y todavía no han recuperado la inversión.

«Nosotros invertimos 14.000 euros y todavía no hemos recibido la subvención pese a que hemos presentado todos los justificantes. Pintamos todo el edificio, arreglamos grietas y reparamos todo lo que pedieron en la inspección técnica de edificios», expresó con preocupación Tita Millán, residente de una comunidad de vecinos de Son Roca afectada por el retraso de estos pagos.