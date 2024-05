Comunidades de vecinos llevan esperando más de un año las ayudas del Patronato Municipal de la Vivienda a la rehabilitación

Comunidades de vecinos de media docena de barrios de Palma llevan muchos meses esperando las ayudas a la rehabilitación de edificios que concede el Patronato Municipal de la Vivienda. En muchos casos iniciaron la reforma adelantando miles de euros, pero los trabajos han terminado y el organismo autónomo no les ha abonado la subvención aprobada para tal fin.

Estos residentes decidieron rehabilitar sus edificios acogiéndose a una convocatoria pública de ayudas que sumaban un millón de euros aprobada en febrero de 2023 por el área de Vivienda que entonces dirigía Neus Truyol. Sin embargo, más de un año después y con las obras finalizadas o a medio hacer, el dinero todavía no ha llegado a las comunidades.

«Nosotros invertimos 14.000 euros y todavía no hemos recibido la subvención pese a que hemos presentado todos los justificantes. Pintamos todo el edificio, arreglamos grietas y reparamos todo lo que pedieron en la inspección técnica de edificios», expresa con preocupación Tita Millán, residente de una comunidad de vecinos de Son Roca.

«Tiramos de una cantidad que teníamos ahorrada en la comunidad y de aportaciones económicas que hizo cada vivienda y que adelantamos pensando que el Patronato lo cubriría. Pero ha pasado más de un año y estamos muy preocupados porque el dinero no llega», subraya Millán.

Marisa, vecina de una comunidad del mismo barrio, explica que los vecinos también adelantaron miles de euros para rehabilitar su edificio. «Hace un año el Patronato nos dijo que nos ayudaría económicamente con la reforma. Empezamos las obras, pero las hemos tenido que dejar a medias porque no nos han abonado ninguna cantidad», señala.

«Pintamos y arreglamos desperfectos con dinero que aportamos los vecinos, pero no nos ha llegado para arreglar las persianas. Está todo parado hasta que tengamos noticias del Patronato», subraya Marisa sobre este organismo autónomo adscrito a la regiduría de Urbanismo y Vivienda que dirige Óscar Fidalgo.

Esta convocatoria pública de un millón de euros para rehabilitación se dirigía específicamente a barrios con rentas bajas como Son Roca, Son Gotleu, Camp Redó, Verge de Lluc o Nou Llevant.

A lo largo de estos diez primeros meses de legislatura la oposición ha criticado reiteradamente la «parálisis» del actual equipo de gobierno en materia de vivienda y, en particular, en el Patronato Municipal de la Vivienda. Asimismo, la semana pasada se formalizó la renuncia de su gerente, Miquel Pujol, alegando motivos profesionales y personales.

Truyol: «No han hecho nada»

«Se ha ido sin que se le haya conocido alguna decisión importante, cuando el Patronato debería ser uno de los ejes centrales del equipo de gobierno. No paran de decir que arreglarán el problema de la vivienda, pero no han hecho nada salvo frenar las ayudas a la rehabilitación», indicó Truyol, portavoz de Més per Palma.

«Criticamos la paralización de estas ayudas que perjudican a familias con dificultades económicas. Pero es que además hablamos de una actividad que genera muchos puestos de trabajo. El PP se llena la boca diciendo que está al lado de los empresarios y de la actividad económica, pero paraliza unas subvenciones que repercuten en el mercado laboral», advirtió Truyol, que recordó que este organismo municipal «ya renunció a una subvención que tenía otorgada para rehabilitar los pisos sociales de El Tirador».

