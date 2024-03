Así son las llamativas torres amarillas de socorristas que estrenan las playas de Palma

Las playas de Palma estrenan el sábado sus nuevas y vistosas torres de vigilancia para socorristas, que ya se están instalando en todos los arenales urbanos y que se diferencian de las anteriores por ser más anchas y robustas, así como por apoyar sobre una base elevada de madera una caseta cerrada pintada de amarillo y dotada con una puerta lateral y cuatro ventanales para mantener la misma visibilidad de 360 grados.

Las nuevas instalaciones permitirán a los socorristas no estar tan expuestos al sol durante su jornada laboral, así como poder guardar en la misma caseta todo el material de primeros auxilios que hasta el año pasado tenían que trasladar cada día hasta los arenales, lo que terminaba siendo perjudicial para el material sanitario.

Una de las dos torres de vigilancia para socorristas en la playa de Ciutat Jardí, ubicada en la orilla / Maria López

La temporada de playa en Palma, que el año pasado no empezó hasta el 1 de mayo, se adelanta al sábado 23 de marzo en las seis playas de Ciutat: Cala Major, Can Pere Antoni, el Portitxol, Ciutat Jardí, Cala Estància y la Playa de Palma.

Además, se suma este año por primera vez la playa de la Torre d’en Pau o del Peñón, el séptimo arenal que esta temporada contará con servicio de socorristas y con una de las nuevas torres de vigilancia amarillas. En Ciutat Jardí, por su parte, se han instalado dos nuevas torres, una de ellas muy adelantada, casi en la orilla, y la segunda en un lateral. La playa cuenta, además, en el paseo de primera línea, con una caseta de primeros auxilios. En la playa del Portitxol o de s’Arenaleta, la nueva torre llama la atención por su tamaño en contraste con el pequeño arenal. Y en la playa de Can Pere Antoni se han plantado dos nuevas torres de vigilancia, una en cada extremo, mientras se van montando estos días las duchas y el resto de servicios de playa de la temporada de verano.

En la pequeña playa del Portitxol la nueva torre de socorristas llama la atención por su tamaño y color amarillo / Maria López

Tras las quejas de los trabajadores durante el año pasado por el mal estado de las torres de vigilancia, que además sufrían frecuentes actos vandálicos, los socorristas consideran ahora que podrán dar un mejor servicio a los usuarios, además de redundar en una mejor prevención de riesgos laborales. El nuevo contrato del servicio de socorrismo en las playas urbanas de Palma se firmó el año pasado y tiene dos años de duración.

El Ayuntamiento de Palma prorroga la concesión de las playas

No ocurre lo mismo con los servicios de playa, que han sido prorrogados por el Ayuntamiento de Palma, tal como anunció la portavoz Mercedes Celeste, concejala de Gobierno Interior, el pasado mes de febrero. La regidora indicó que el actual equipo de gobierno no ha tenido tiempo de publicar convocatorias abiertas porque en muchas ocasiones las concesiones estaban cerca de caducar y "no hubo tiempo para hacer un concurso o una licitación como tocaba". En el caso de la Playa de Palma, Cort aprobó el pasado noviembre una prórroga extraordinaria de un año en beneficio de Mar de Mallorca porque su concesión estaba a punto de vencer y "en tres meses es imposible hacer un pliego de licitación, así que no había alternativa".