El PSOE de Palma presentará en el pleno de enero una serie de iniciativas "dirigidas a mejorar y potenciar los servicios que presta el Ayuntamiento de Palma relativas a seguridad y convivencia, vivienda, movilidad y limpieza".

La portavoz de los socialistas, Rosario Sánchez, ha reclamado al alcalde, Jaime Martínez, que "cumpla con sus obligaciones y deje de gobernar para una minoría, engañando a la mayoría". Sánchez ha destacado que estos siete meses de legislatura el Ayuntamiento ha "detenido la maquinaria del gobierno anterior y ha optado por estrategias de marketing y propaganda en lugar de soluciones concretas".

El PSOE ha puesto de manifiesto que "la promesa electoral de Martínez de abordar la inseguridad en los barrios ha quedado en entredicho con el desmantelamiento de la Policía de barrio, la falta de coordinación efectiva con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la designación de tres directores generales de Seguridad Ciudadana en estos siete meses".

Asimismo, ha alertado de que "la situación se ha agravado con el aumento de incidentes como la quema de contenedores, incendios provocados en solares abandonados y vandalismo". De este modo, los socialistas reclamarán en el próximo pleno "la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, el refuerzo de la vigilancia en los barrios y la recuperación del guarda de parques y jardines".

En este sentido, el PSOE también solicita la convocatoria de la Comisión de Ruidos porque "para los vecinos de Palma el ruido es una de las mayores preocupaciones diarias".

Oficina Antiokupación

Sánchez también ha lamentado "la falta de medidas en materia de acceso a la vivienda, un problema que persiste y se incrementa en los últimos meses pese a que el gobierno de Martínez no ha tomado ninguna medida significativa en siete meses". En este sentido, ha señalado que "no tiene sentido crear una Oficina Antiokupación en Palma y no centrarse en solucionar el problema, pero nos alarma que no haya ni un euro para la construcción de vivienda pública en Palma en el presupuesto del 2024".

El PSOE también planteará mociones relativas a movilidad. Instará a Cort a devolver el dinero a los ciudadanos que han cargado la tarjeta ciudadana creyendo que el bus iba a dejar de ser gratuito este año debido a "las campañas de confusión realizadas por un Ayuntamiento que no cree en la gratuidad del transporte público". Asimismo, los socialistas reclaman al Consistorio que aporte a la EMT la partida de cinco millones de euros que le ha retirado.

Finalmente, los socialistas presentarán una propuesta relativa a la aparición de "puntos negros de limpieza" en los barrios de la ciudad. "Los problemas de basura son preocupaciones reales de los vecinos y está propiciando la proliferación de plagas de ratas, como las denunciadas por los vecinos del Coll d’en Rebassa, General Ricardo Ortega o Pere Garau, lo que supone un riesgo para la salud y bienestar de los residentes".