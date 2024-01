Margalida Cladera: «Palma no necesita una Oficina Antiokupación, tampoco sé cuáles serían sus funciones»

Margalida Cladera conoce la angustia y la desesperación de quien vive con la amenaza de un desahucio. La Oficina Antidesahucios que pilota desde 2015 es el último recurso de quienes no tienen recursos, y también de trabajadores con ingresos insuficientes para los altísimos alquileres de Palma. Ignora cómo encajará la Oficina Antiokupación que Fulgencio Coll insiste en abrir.

¿Qué tipo de ayuda reciben los ciudadanos en la Oficina Antidesahucios?

Asesoramos a las personas y familias que están en un proceso de desahucio porque cuando alguien recibe una demanda no sabe cómo actuar. También asesoramos a inquilinos con finalización de contrato o a quienes acaban de empezar a alquilar y se les notifica que tienen que abandonar la vivienda.

¿En cuántos desahucios intervinieron en 2023?

En 2023 hubo 249 desahucios.

¿Más que en años anteriores?

Menos. Hay que tener en cuenta que en 2020 se aprobó un Real Decreto por la pandemia que se ha ido prorrogando y que ha parado muchos desahucios. Sí que nos han ido pidiendo informes para actualizar la situación de las familias afectadas.

¿Por qué son necesarios esos informes?

Para parar un desahucio hacemos informes de vulnerabilidad. Se presentan en el juzgado, el juez valora si la familia está en una situación de vulnerabilidad y en función de eso decide si lo para o no. Nosotros como Oficina no paramos un desahucio, es el juzgado el que toma esa decisión. En 2023 redactamos 240 informes de vulnerabilidad. En general los jueces los tienen en cuenta, y los acompañamos con toda la documentación necesaria.

"Los desahucios se han parado bastante"

¿Los jueces desahucian menos que antes de la pandemia?

Sí, los desahucios se han parado bastante. Hay procesos que llevan parados desde 2020, y nos piden informes para actualizar la situación de esas familias porque puede haber cambiado. Pero el problema que tienen es que no encuentran una alternativa habitacional. Vemos a muchas personas que trabajan, pero no encuentran una vivienda asequible.

¿Trabajadores que no pueden pagar un alquiler?

Los alquileres han subido y los salarios, no. Nos encontramos con familias que tienen ingresos de 1.800 euros. No son vulnerables, pero no pueden alquilar porque les piden un contrato fijo o cuatro meses por adelantado. Si tienes tres hijos a lo mejor también es un problema, o el color de piel que tengas. No les puedes ofrecer una ayuda económica porque no entran en los baremos, pero se ven en la calle.

¿El racismo también es un obstáculo?

Conozco el caso de una familia de nigerianos con tres hijos a los que no les quisieron renovar el contrato por este motivo. Tenían ingresos, era una familia totalmente solvente, pero no encontraron ningún alquiler y tuvieron que irse a casa de un pariente.

¿Atienden a todos los ciudadanos amenazados por un desahucio o establecen filtros?

Hay un filtro: no asesoramos a alguien que ha okupado una vivienda de un particular o de una entidad pública. Si vienen aquí con una demanda de desahucio, les decimos que pidan un abogado. Y si desean nuestra intervención, que la soliciten al juez.

¿Es más fácil parar un desahucio que encontrar un piso para una familia vulnerable?

Sí. Encontrar una alternativa es muy complicado. Derivamos al IBAVI, pero hay una lista de espera brutal. Y el Ayuntamiento tiene muy pocas viviendas. Podemos parar un desahucio, pero tenemos poca capacidad para encontrarles una vivienda digna. Al final se juntan en pisos, y en ocasiones les ponemos en contacto.

¿Palma necesita una Oficina Antiokupación?

Yo creo que no. Tampoco sé cuál sería su función. Aquí también vienen propietarios a los que les han okupado y les aconsejamos que vayan a la policía y pongan una denuncia. Ahí acaba nuestra intervención. No podemos hacer nada más que informar, así que no creo que sea necesaria.

Vox justifica la necesidad de esa oficina por un aumento de las okupaciones. ¿Hay un problema de okupaciones en Palma?

La mayoría de casos de okupaciones que vemos aquí son de viviendas de entidades bancarias y fondos buitre. En 2023 vinieron 82 familias que habían okupado una vivienda; el 98% en pisos de grandes propietarios. Como he dicho, no atendemos a quienes okupan viviendas de particulares a no ser que un juez nos lo pida.

El Ayuntamiento dice que la Oficina Antidesahucios y la Oficina Antiokupación compartirán espacio y presupuesto. ¿Le han explicado cómo lo harán?

No tenemos noticias. Todavía no sabemos nada de la Oficina Antiokupación, ni qué funciones tendría. Ahora ya informamos a particulares que han sufrido la okupación de su vivienda, pero después hay un proceso judicial en el que nosotros no podemos intervenir.

¿El regidor Óscar Fidalgo ha visitado la Oficina?

No. Sí ha hablado con la jefa de departamento.

¿Y Fulgencio Coll?

Tampoco ha venido.

¿Quien deja de pagar el alquiler es un okupa?

No. Quien deja de pagar es porque ha tenido un problema económico y no puede hacerle frente. No por eso se convierte en un okupa, es una persona que en ese momento tiene problemas. Por nuestra experiencia aquí, quien deja de pagar es porque no puede, no porque no quiera. Sí nos hemos encontrado muchos casos de inquilinos a los que el propietario les ha pedido que se marchen del piso porque lo necesitan para un familiar. No dejan de pagar, pero tampoco se van de la vivienda porque no encuentran una alternativa habitacional.

¿Dan más alquileres sociales los bancos que los fondos buitres?

Durante mucho tiempo las entidades bancarias no han concedido alquileres sociales, pero últimamente hemos acordado algunos y nos alegramos. Con fondos buitres es imposible, no sabemos ni quién hay detrás. Es muy difícil encontrar un interlocutor con el que hablar.

¿Cómo logran convencer a un banco?

Saben que es mejor tener alquilado un piso que tenerlo vacío porque si echan a una familia les entrará otra. Pero muchas veces les da igual. Existe la idea de que los okupas son mala gente, pero muchos okupan por necesidad. ¿Está mal? Sí, pero no tienen alternativa.

¿Cómo resolvería Margalida Cladera el problema de la vivienda en Palma?

Es muy complicado. Se tiene que construir vivienda social, pero no basta. Una buena medida era limitar el precio de los alquileres. No solventaría todo el problema, pero sería un paso. Ha ido a peor desde que abrimos la Oficina y cada vez más vemos a personas con trabajo que no pueden pagar un alquiler. Si son de fuera, les decimos si se han planteado buscar en la península. En Mallorca, no solo en Palma, es muy complicado.