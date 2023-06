Jaime Martínez, alcalde de Palma: «Quien pinte grafitis en edificios catalogados o del centro histórico responderá penalmente»

Jaime Martínez (Palma, 1971) ha consumido su primera semana como alcalde de Palma. Sobre la mesa de su despacho de Cort se acumulan obras y proyectos heredados del mandato de José Hila pendientes de resolución, además de las nuevas iniciativas que sus nueve regidores han empezado a impulsar.

¿Cómo ha sido su primera semana como alcalde de Palma?

Intensa. Pasé de un sábado muy emotivo [el día de su investidura] a una semana de muchos cambios. El lunes conformé un equipo delegando las competencias a los regidores, que son los que tienen la responsabilidad de impulsarlas.

Se ha subido a un tren en marcha. ¿Ya se ha dado cuenta de que no podrá hacer, o deshacer, algunas de las cosas que prometió en campaña?

Hay una serie de proyectos como Son Busquets, el tranvía, el Passeig Marítim, plaza España o plaza Major y mi prioridad es evaluar cuál es la situación real de cada uno de ellos y ver si, como decía el anterior Consistorio, en determinados casos hay un respaldo presupuestario de otras administraciones. Estamos recogiendo toda la información para saber si es viable introducir cambios y explicar a los ciudadanos cuál es la situación.

Ha heredado un Plan General con el que usted ha sido muy crítico. ¿Hasta qué punto tiene margen de maniobra para introducir cambios?

Fuimos muy críticos, al final sobre todo más por las formas que por el contenido. La aprobación de la parte estructural está creando un bloqueo en el departamento de Urbanismo y una inseguridad jurídica porque tenemos una parte detallada que no podemos aprobar a corto plazo. Soy super crítico por cómo nos han dejado el Plan General el anterior Consistorio. Es de una irresponsabilidad política extrema. Hay que ver cómo podemos desbloquear el departamento de Urbanismo y cómo podemos aprobarlo definitivamente con las modificaciones que queremos introducir. Espero que en una o dos semanas podamos anunciar cuál será la línea de trabajo.

¿Ya tienen alguna idea sobre qué modificaciones introducirán?

Palma necesita vivienda asequible en el corto y medio plazo, no pensando en los veinte años de vigencia que tendrá el Plan General. Jóvenes y trabajadores necesitan una vivienda, y el Plan General tiene que resolver ese problema de manera definitiva en nuestra ciudad.

Palma ha ganado 120.000 residentes en los últimos veinte años y el Plan General prevé un mínimo de 60.000 en los próximos veinte. ¿Qué se puede hacer para que la ciudad no se convierta en un gran atasco?

El INE dice que creceremos en cien mil nuevos habitantes, así que la estimación del Plan General se queda corta. Somos la tercera ciudad más colapsada de España después de Madrid y Barcelona. La movilidad de una ciudad se tiene que planificar. En 2014 había un Plan de Movilidad consensuado que incluía actuaciones como aparcamientos disuasorios conectados con el centro de Palma con buses de la EMT. También se contemplaba una red de aparcamientos soterrados, y una propuesta de carriles bici. Nada de eso se ha desarrollado. En cambio, el año pasado nos encontramos con un Plan de Movilidad sin consensuar y queremos revisarlo. Apostamos por carriles bici y patinetes segregados de las aceras para proteger a los peatones, completar la red de aparcamientos soterrados —tenemos un déficit de 15.000 plazas— y apostar por conectar el Parc Bit y Son Espases. Y ver dónde están esos 185 millones de euros del tranvía; pero no para hacer un tranvía, sino para electrificar la flota de la EMT y aumentar frecuencias y líneas.

¿Todavía no ha podido determinar si esos 185 millones de euros están comprometidos?

Es una de las primeras cosas que he pedido. Pedro Sánchez vino en campaña electoral y anunció que la semana siguiente el Consejo de Ministros aprobaría ese dinero, pero nadie lo ha visto. Que nadie dude de que el alcalde de Palma defenderá esos 185 millones, pero no para añadir problemas a la movilidad de Palma, sino para resolverlos.

Dijo el lunes en su visita a la Policía Local que será «inflexible» con los patinetes. ¿A qué se refiere?

Cuando hablamos de patinetes, pintadas vandálicas o incivismo tenemos que hablar de prevención y presencia policial. Esta legislatura habrá 300 agentes más. En estos momentos no hay normas claras ni inspecciones con los patinetes, y coartan la libertad de las personas, especialmente los mayores. No pueden seguir circulando por las aceras, ni hacerlo a una velocidad inadecuada, y en muchas ocasiones en dirección contraria. Controlarlos dará una seguridad a los peatones, y también a ellos mismos.

Sacar a las bicis y a los patinetes de las aceras implicará ponerlos en la calzada a costa de eliminar carriles de circulación de coches o aparcamientos. ¿Se van a atrever?

Cualquier cosa que hagamos tiene que ir ligada a la creación de una red de aparcamientos soterrados, aumentar frecuencias y líneas de la EMT y tantas otras iniciativas porque la movilidad de Palma implica activar muchas palancas.

Quiere eliminar el carril bici de plaza España. ¿Pasará por las Avenidas?

En la plaza España no puede haber un carril bici y el momento de eliminarlo es ahora porque hay una obra en marcha. Será el Plan de Movilidad el que tiene que decidir cuál es la alternativa más adecuada. No tiene por qué ser por Avenidas, dejemos que los técnicos nos digan cuál es la mejor solución porque si no, estaremos resolviendo un problema para crear otro.

Entiendo que también quitarán el carril bici de Blanquerna.

A medio plazo, ese carril también tendría que desaparecer.

El anterior Ayuntamiento contemplaba un incremento de 12.000 plazas de la ORA en una segunda corona alrededor de Avenidas. ¿Va a seguir adelante con ese plan?

Es necesario ampliar la ORA a según qué barrios, pero debe ser una decisión técnica y no política. Cuando amplías la ORA, generas una mayor presión de aparcamiento en zonas colindantes. El Plan de Movilidad debe contemplar esa red de aparcamientos soterrados para compensar el problema que se creará en otros barrios.

El anterior Ayuntamiento peatonalizó Nuredduna. ¿Esta legislatura habrá más peatonalizaciones?

En el Plan de Movilidad de 2014 así estaba previsto. Pero, insisto, se tiene que hacer de manera ordenada. En Nuredduna había doscientos aparcamientos que han desaparecido, provocando a los vecinos un problema que antes no tenían. Por otro lado, hemos destinados una serie de millones de euros en una zona muy concreta que podrían haberse invertido en Pere Garau. Hagámoslo con sentido común y pensando en hacer una inversión en aceras y mobiliario urbano antes que en peatonalizar.

¿Palma está preparada para habilitar una Zona de Bajas Emisiones antes de que acabe el año tal como establece la Unión Europea?

Está aprobada, pero suspendida por parte del antiguo Consistorio. También creo que se ha hecho sin informes técnicos adecuados. Cumpliremos con las directivas europeas, pero no sé si la delimitación actual es la mejor para los vecinos del centro de Palma.

Quiere modificar el proyecto de reforma del Passeig Marítim para construir dos aparcamientos subterráneos, pero eso es competencia de la Autoridad Portuaria, no del Ayuntamiento.

El alcalde tiene que liderar los proyectos transformadores de Palma y la reforma del Passeig Marítim lo es. La ciudad no se merece que la Autoridad Portuaria se limite a embellecer esta zona sin resolver los problemas de acceso a un lado y al otro del paseo, eliminando además 1.200 plazas de aparcamiento. Es un proyecto poco ambicioso que el anterior alcalde tendría que haber defendido al máximo. Necesitamos abrir Palma al mar y crear equipamientos deportivos y culturales junto al puerto. Y no nos podemos conformar con una inversión de 40 millones de euros de la Autoridad Portuaria, la empresa que más beneficios tiene de toda Balears. ¿Que no es competencia del Ayuntamiento? Vale, pero como alcalde defenderé los intereses de los palmesanos. Y estamos a tiempo de incorporar modificaciones.

¿Qué va a hacer para evitar la progresiva degradación de las galerías de la plaza Major?

Es otro ejemplo de la dejadez del anterior Consistorio, un espacio que lleva cuatro años degradándose en pleno centro de la ciudad. Quiero sacar un concurso de proyectos lo antes posible buscando un equilibrio. Una parte es del Ayuntamiento y otra propiedad privada, y hay que ver cómo conjugarlo. La idea es no actuar solo en las galerías, también en la plaza y en los accesos peatonales. Al margen del uso comercial, proponemos un centro de interpretación histórico de Palma. La historia de la ciudad es una gran desconocida y es bueno que nuestros niños, residentes y visitantes la conozcan mejor.

Palma está sucia, pero reconozca que es culpa de los palmesanos, no de José Hila.

No. Palma está sucia porque el anterior alcalde no hizo lo posible para que estuviera limpia.

Quienes ensucian son los ciudadanos.

Sí, pero eso es un tema de civismo y también se puede combatir. De hecho, nosotros hemos creado una regiduría de Seguridad Ciudadana y Civismo para cubrir esta parte. Pero si somos la ciudad más sucia de España es por culpa del anterior Consistorio. Faltan efectivos policiales y hacer pedagogía. Esta misma semana hemos empezado a cambiar las papeleras dos y tres veces más de lo que se hacía la semana pasada, y hemos empezado a regar en determinadas calles.

"Sanción máxima para las pintadas vandálicas"

Ha prometido mano dura contra quienes ensucian las paredes con grafitis. ¿En qué se concretará?

Mano dura es igual a hacer cumplir las normas. Haremos un plan de choque que incluirá limpieza, trastos, coches abandonados y pintadas vandálicas. Primero, modificando las ordenanzas para que la sanción para las pintadas vandálicas sea la máxima. En segundo lugar, presencia policial y actuación contra quien estropee el mobiliario urbano y la propiedad privada con pintadas. Hace unos días vi un vídeo en el que tres personas hacían pintadas en un tren nuevo en la estación de Son Sardina, con el conductor dentro. Son cosas que no pasan en ciudades normales, pasan en ciudades inseguras. Y si se hacen en edificios catalogados o en el centro histórico tendrán que responder también ante la justicia; no solo económicamente, también penalmente.

Las gasolineras de Avingudes y Progrés siguen operando pese a las multas. ¿Van a seguir sancionando? ¿Explorarán otras vías?

No tengo toda la información. Sé que es un tema judicializado y tenemos que ver cómo compatibilizamos ese hecho con la actuación como Ayuntamientos. Tenemos que dejar trabajar a los técnicos. Si hay una serie de multas en marcha se tendrán que pagar, y si hay que seguir multando se seguirá multando. Si fuese tan fácil cerrarlas, supongo que estarían cerradas. Es un tema que tenemos que resolver y no sé si la solución es quitar las gasolineras de donde están. Tenemos que ver cuál es su situación y se tendrá que resolver a nivel judicial.

¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para combatir la proliferación de locales de masaje asiático que en realidad son locales de prostitución encubiertos?

La imagen que se da con estas casas de masaje es muy mala y se hará una ordenanza estética territorializada en toda Palma para minimizarla, al margen de si están haciendo una actividad ilegal o no. Debe haber una coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad. Haremos lo que se pueda en temas de licencias de actividad y de ordenanza de estética, pero dejando trabajar a los agentes.

¿Qué va a hacer con el contador de árboles?

Es el ejemplo más claro de lo que ha hecho el Consistorio estos ocho años, que es propaganda. Los árboles no se cuentan, se plantan. Vamos a ver si le podemos dar otro uso, pero es un insulto al ciudadano contar árboles, coches abandonados o lo que sea. En nuestro Plan Renove para los barrios de Palma planeamos incrementar lo máximo posible la vegetación en los 134 parques y plazas de Palma.

¿No es muy optimista pensando que el alcalde y diez regidores pueden gobernar el Ayuntamiento contra 18 regidores de la oposición?

Tengo muy claro que tengo un grupo de regidores muy capacitado y una segunda línea de gente muy potente profesionalmente para trabajar e impulsar las políticas que tenemos previstas en nuestro programa de gobierno. Tenemos un gobierno fuerte, el que había antes era débil. Vimos bailes de regidurías continuamente, descoordinación y falta de liderazgo en muchas cosas. Nosotros tenemos las cosas muy claras, nuestros regidores están absolutamente dedicados a desarrollar nuestro programa. He tendido la mano a todos y quiero otra manera de hacer política en este Ayuntamiento para llegar a acuerdos, cosa que durante los últimos ocho años se nos negó al PP. Yo aseguraré la gobernabilidad de la ciudad, esa es mi responsabilidad, me gustaría que fuese correspondida por los grupos de la oposición.

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades y Ayuntamientos, Marga Prohens y usted han hecho todo lo posible para no gobernar con Vox, incluso a costa de complicarles la gobernabilidad.

Es lo que dije que haría. Se nos dice que cumplamos lo que decimos, y yo lo he cumplido. Dije que si encabezaba la lista más votada, gobernaría en minoría. Y es lo que he hecho. Estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos de Palma y que los servicios públicos básicos de limpieza, seguridad, movilidad, vivienda y fiscalidad funcionen. El que se quiera apuntar a esta manera de hacer política, le tiendo la mano.