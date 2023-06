El Ayuntamiento de Palma ha confirmado este viernes a DIARIO de MALLORCA que desde Actividades no se ha autorizado ningún evento musical al aire libre en Es Molí des Comte. “No tenemos la solicitud de ninguna promotora”, señalan. De hecho, desde la institución municipal se ha asegurado que la policía intervendrá y que la única solicitud que hay para estas fiestas, que “son como una discoteca al aire libre” según los vecinos, es la de reserva de aparcamiento.

Tal y como publicó este periódico, los vecinos estallaron el pasado martes ante el estruendo que tuvieron que soportar desde las 16 horas hasta pasadas las once de la noche debido a la fiesta celebrada en el conocido restaurante. Para este sábado hay prevista otra celebración que se llama Molineo, un “tardeo” con música en directo y actuaciones de diferentes estilos que cuenta con tres djs desde las 19 horas. Asimismo, se pide a los asistentes ir de blanco. Por otra parte, los residentes del barrio de Establiments han hecho llegar un vídeo a este periódico donde pueden escucharse las pruebas de sonido a todo volumen de la fiesta.

No queremos que esto sea Magaluf

El vecino Jaime Alemany comenta que la ordenanza de ruidos y vibraciones de Palma recoge que la responsabilidad no sería solo del promotor de estas fiestas, sino que también habría una responsabilidad subsidiaria en la propiedad de las instalaciones que forman parte de la actividad. “No podemos hacer nada los vecinos, es la policía la que tiene que actuar. Son los únicos que pueden parar la fiesta. El otro día la llamamos varias veces”, asegura.

“Nos preocupa mucho que esto se convierta en una discoteca al aire libre durante el verano y que esto sea como Magaluf”, sostiene. “Esta zona se está turistificando. Se hizo el hotel Rainbow y ahora se hacen dos más que son viviendas turísticas, uno de ellos el doble de grande del que hay. Como entenderás tampoco son silenciosos. Lo que no podemos tolerar es que se hagan fiestas en el Molí si no se tienen las condiciones y los permisos adecuados, porque suponen un atropello para la dignidad de los vecinos”, considera. “Podemos tener un ruido legalizable, con sus condiciones y autorizaciones, pero así no. Además el ruido es imparable cómo se transmite. Es una fiesta que se celebra en un recinto privado que entra también a una propiedad privada que son las casas de los vecinos. Me da igual que nos digan que sólo será durante siete días”, abunda.