La ganadora del premio para gastar mil euros en una hora: "Todavía no me lo creo"

A veces la suerte llega de la forma más rocambolesca posible. Francisca Ramis acudió junto a su marido a Ópticas Florida, en Avenidas, para comprar unas gafas para la vista. Al ir a pagar, su marido rellenó un cupón para participar en el sorteo organizado por Pimeco y la Asociación Nuevo Centro en el que regalaban mil euros a gastar en una hora en los comercios adscritos. Días más tarde, Ramis recibió una llamada de un número desconocido en la que se le informaba de que había salido ganadora del premio. Tardaron más de cinco minutos en convencerla de que lo que se le estaba comunicando era verdad. Así, esta mañana a las once en punto, frente al lugar donde rellenó el boleto agraciado, Ramis ha comenzado el desafío de gastar mil euros en tan solo una hora. "Todavía no me lo creo", aseguraba.

Desplazándose en muletas debido a unas dolencias en la rodilla y acompañada de su hijo Jose, la premiada ha gastado sus primeros 129 euros en una nueva montura, rememorando la compra que le había llevado hasta allí. Así, tras recoger Jose la primera de las bolsas, se han dirigido hacia el puesto de lotería anexo a El Corte Inglés junto a la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, y la vicepresidenta de l'Asociación Nuevo Centro de Palma, Belén Aguiló. De camino Jose, visiblemente feliz y emocionado, recordaba lo importante que ha sido el premio para su familia: "Ha pasado una vida difícil. Se lo merecía".

Dos décimos de Navidad y 46 euros después, el convoy formado por Ramis, Jose, medios y organizadores se ha dirigido a Cocinalia, donde por 40 euros se ha llevado un molde de repostería y varios utensilios de cocina. "Eran cosas necesarias", remarcaba Ramis.

Así ha sido el recorrido en el que Francisca Ramis ha gastado mil euros en una hora. / DM

Era el momento de una gran inversión cuando la premiada se ha dirigido a los baños árabes Hammam Ál Ándalus. Allí ha reservado un circuito de una hora y media con masaje y spa incluido para ella y su marido. Hacia el siguiente comercio con 288 euros menos y una gran sonrisa en la cara.

Después ha venido un gasto menor, de 49,90 euros, pero necesario para el verano: un par de botes de crema solar. Los siguientes 60 euros también han ido destinados a lotería. Ramis ha aprovechado para seguir tentando a la suerte, que tan de su favor estuvo hace unas semanas.

Tras pasar por la tienda de electrónica Nexus, donde su hijo ha podido comprarse unos cascos de 69 euros, ha acudido a la floristería Tallo, donde ha adquirido una tarjeta monedero con 35 euros en su interior por ese mismo precio. Casi para acabar, en Óptica Universitaria ha comprado por 19,70 euros unos cordones para sus nuevas gafas.

Para finalizar, la guinda del pastel: un vale por el valor de 267,40 euros a gastar en la agencia Viajes Record. La intención de Ramis es viajar a Italia junto a su marido y sus dos hijos e intentar visitar el museo de Ferrari, ubicado en Maranello, una de las grandes ilusiones de Jose, gran seguidor de la firma de coches italiana.