El conseller de Carreteras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha criticado esta mañana con dureza la decisión de la Dirección General de Tráfico, comunicada hoy a través del BOE, que el carril Bus Vao no se va a eliminar, tal como exigía la institución insular. Sin embargo, el conseller anunció que "seguirá luchando" para que esta infraestructura desaparezca de la red viaria de Mallorca y por ello el Consell llevará a la DGT ante los tribunales, por cuanto no se ha tenido en cuenta los informes de los técnicos de la institución, que han afirmado que este tramo es peligroso, como lo demuestra el aumento del número de accidentes de tráfico. “La decisión de la DGT va en contra de la voluntad de los ciudadanos de Mallorca, que no quieren esta infraestructura”, señaló el conseller del PP.

Rubio criticó que el texto que aparece publicado en el BOE “es el mismo” que se publicó en el 2022 cuando se aprobó la creación de este carril específico. Antes de acudir a los tribunales, el consell anunció que sigue manteniendo su propuesta de alcanzar un acuerdo con la DGT, a través de una futura reunión, para convencerle, siguiendo los criterios técnicos que se han elaborado en Mallorca, de que este carril no tiene ningún tipo de efectividad. Hace varias semanas desde el Consell se solicitó al Ministerio de Interior la celebración de una reunión para hablar de este asunto, pero aún no se ha recibido respuesta. El conseller recordó que la autopista del aeropuerto es titularidad del Consell de Mallorca, porque consideró necesario que la DGT tenga más en cuenta los informes que se han elaborado, en los que se insiste sobre todo en el aumento de la siniestralidad. Sin embargo, para rechazar esta afirmación de los técnicos, Tráfico respondió que los accidentes habían aumentado en general en todas las carreteras de Mallorca y no únicamente en este tramo de la autopista. Fernando Rubio también aseguró que la resolución que aparece en el BOE “entra en contradicción” con la carta que remitió el director general, Pere Navarro, que estableció la posibilidad de establecer un horario del uso de dicho carril. “En el BOE no se define ningún horario. Todo es un despropósito”, insistió Rubio. El Consell de Mallorca, a diferencia de lo que afirma el informe de la DGT, rechaza que el aumento del transporte público en este tramo de circulación esté relacionado con la presencia del carril Bus Vao, sino que está relacionado con que el servicio es gratuito. “El Bus Vao está infrautilizado y satura el resto de carriles”, afirmó el conseller, que insitió en que “la mitad de las líneas de la EMT no utilizan este carril”. El títular de carreteras también criticó que en la resolución de la DGT no se indique ni los días, ni tampoco el horario, que se debe utilizar este carril específico, ni señala tampoco qué administración lo debe decidir. “Tampoco se hace ninguna referencia a las mejoras que propuso Pere Navarro en su carta”, señaló Rubio. En este sentido, señaló que “la DGT reconoce que el carril no está funcionando como debería funcionar y que se deberían aplicar mejoras. Sin embargo, en la resolución que se ha publicado hoy no menciona ninguno de estos cambios”. La DGT confirma a través del BOE la continuidad del carril Bus Vao “Nosotros no pedimos la modificación y mejora del carril, sino exigimos que se elimine”, aseguró Rubio, que intenta cumplir la promesa electoral del PP que se comprometió a eliminar el tramo Bus Vao. El conseller ha contado esta mañana con el apoyo público de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, que se ha mostrado a favor de que se presente una demanda judicial contra Tráfico, para que se consigue la eliminación definitiva de este tramo de la carretera. “La autovía es titularidad del Consell y lo que hace la DGT es bloquear la voluntad de los mallorquines, que votaron a favor de la eliminación de este carril. Es una imposición y decisión unilateral”. La DGT se niega a que el carril bus VAO desaparezca, aunque limita su uso en las horas puntas Riera criticó al presidente Pedro Sánchez, al que acusó de “intentar negociar a golpe de BOE. En Mallorca hemos funcionado muchos años sin carril Bus Vao y podemos seguir muchos años más”, finalizó la portavoz del PP. Críticas de la Oposición Por su parte, la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, exigió al presidente Galmés de aceptar la decisión de la DGT y que, en vez de solicitar la eliminación del carril, lo que debería hacer es negociar para conseguir mejoras de este tramo. “Galmés va en contra de la circulación sostenible. Que haga cambios en el carril, pero que deje de poner palos en las ruedas y renuncie a esta promesa electoral”, señaló Cladera. En esta misma línea de crítica se mantuvo el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, que hoy se ha mostrado muy crítico con el anunció del conseller Rubio en su decisión de llevar a la DGT ante los tribunales, ante la decisión de rechazar la propuesta de eliminar el carril Bus Vao. El nacionalista aseguró que Tráfico ha seguido criterios técnicos sobre la necesidad de continuar con esta infraestructura, que evidencian “las mentiras del PP. La propuesta de eliminar el carril va en contra del interés general de los mallorquines, que apuestan por una circulación mucho más sostenible y por una apuesta por el transporte público”.