Jaime Campaner: «Cualquiera puede ponerse en la piel de Pau Rigo»

Jaime Campaner lleva muchos casos mediáticos como el de Pau Rigo, el anciano de Porreres absuelto de matar de un tiro a un atracador que asaltó su casa en 2018.

¿Por qué cree que tiene tanta trascendencia este caso?

Por el hecho de que todo ciudadano puede ponerse en su piel. Y creo que, a la hora de valorar jurídicamente su conducta, no es realista hacerlo a toro pasado, porque los lunes todos acertamos la quiniela desde el sofá de casa. Descendamos al terreno de juego.

¿Cuál es la clave del caso?

Probablemente en determinar que no había otra opción. Es trampa incurrir en sesgo retrospectivo, porque eso es una falacia lógica y lo que se espera de quien juzga este tipo de delitos es que se ponga en la piel de esta persona en el momento en el que esto ocurrió y valore cómo tendría que haber actuado y determinar que no había otro remedio.

Es abogado de Matthias Kühn, el Barça, la exprimera dama de Perú, jugadores de la Premier y La Liga, DJ’s mundialmente famosos, del hacker acusado por EEUU del mayor ciberataque de la historia (70 millones de dólares de fraude) y lleva casos como ‘Tándem’ y asuntos del IBEX, ¿siente presión?

En absoluto. Hay clientes que por razones obvias y en otras no tan obvias atraen más la atención mediática, pero lo cierto es que para mí no hay ninguna diferencia con respecto de los asuntos que no trascienden. En muchas ocasiones los asuntos que no trascienden son más complejos. En nuestro despacho tratamos igual todos los casos.