La Dirección General de Tráfico, que defpende del Ministerio de Interior, ha comunicado su negativa a que se elimine el carril bus VAO de Palma, que discurre desde la salida del aeropuerto, hasta la entrada de la ciudad de Palma. No lo elimina, pero sí limita su uso a las horas punta de tráfico, sin que especifique un horario concreto.

Esta decisión de la DGT ha sido comunicada por escrito al Consell de Mallorca, que pretende eliminar este polémico carril, sosteniendo que su existencia lo que hace es aumentar el porcentaje de siniestralidad. El departamento de Carreteras del Consell, que dirige Fernando Rubio, ha comunicado esta mañana que va a defender su competencia sobre este tramo viario y va a insistir en que se elimine dicho carril ya que, además de ser una promesa electoral del PP, considera que es poco efectivo y, sobre todo, peligroso, tal como demuestran las cifras de accidentes de tráfico que se han producido durante el último año.

La DGT, además de la escueta carta, ha incluido un informe técnico sobre dicho carril bus VAO. La eliminación de dicha vía específica debe contar con la aprobación del Gobierno Central, por lo que las competencias del Consell Insular, en este caso, están muy limitadas.

Este anuncio de que el carril bus VAO va a continuar se va a publicar en el BOE el próximo mes de enero, pero los responsables del Consell aún confían en que la DGT rectifique, sobre todo valorando los datos de siniestralidad que aparecen en el informe que han realizado los técnicos del departamento de Carreteras.

El conseller Rubio se ha mostrado en contra de la decisión anunciada por la DGT, si bien ha señalado que esta institución viene a reconocer que el carril "no está funcionand"o tal como estaba contemplado en las previsiones que se adoptaron para su creación, ya que de lo contrario no aceptaría ahora que solo se utilice en las horas puntas de circulación. Rubio señaló que en la carta recibida no se especifica dicho horario de máxima circulación, ya que es un aspecto que deben discutir los técnicos.

El departamento de Carreteras del Consell sigue defendiendo el informe realizado por los técnicos del departamento, que abogaron por la eliminación de dicho carril especial, sobre todo porque representa un tramo peligroso para los conductores, no tanto en su entrada, sino en su salida, tal como queda reflejado el aumento de la siniestralidad. En un año el número de accidentes ha aumentado de un 27 a un 55 por ciento, es decir, prácticamente se ha duplicado. Este incremento se ha producido en el tramo entre el aeropuerto hasta la entrada de Palma. En cambio, en el sentido contrario, el porcentaje de accidentes ha descendido de un 37 a un 32 por ciento. Para el conseller Fernando Rubio este dato de siniestralidad lo que refleja "es el fracaso de dicho carril bus VAO".

El Consell de Mallorca defiende que los informes de los técnicos de carreteras tienen carácter vinculante, es decir, se deberían aplicar, ya que las competencias sobre estas vías de circulación pertenecen a la institución insular.

Rubio denunció que hasta ahora no se ha producido ninguna reunión con la Dirección General de Tráfico para hablar sobre este polémico carril, por lo que consideró que ambas partes deberían sentarse para poder discutir sobre este tema.

El Departamento de Carreteras, al mismo tiempo, ha decidido trasladar toda la documentación a la Abogacía del Consell de Mallorca, ya que no descartan que tengan que acudir a los tribunales para conseguir el objetivo que es la eliminación definitiva de este carril.

Por este carril únicamente pueden circular los autobuses de transporte público, los taxi y los coches particulares donde viajen más de dos personas. Sin embargo, se ha podido comprobar que también lo utilizan vehículos ocupados por una única persona. Estos conductores no han sido multados, ni los van a multar, debido a que no existe ningún tipo de control técnico que descubra esta irregularidad.

La DGT contraresta el informe sobre la siniestralidad de este tramo que ha presentado el Consell de Mallorca, señalando que el número de accidentes ha aumentado en general en todas las carreteras de la isla.