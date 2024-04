El Govern del PP no ha entregado ni una vivienda pública durante esta legislatura

El Govern de Marga Prohens no ha entregado todavía ni una sola vivienda pública del IBAVI desde que se constituyó hace nueve meses, en un contexto de extrema dificultad en el acceso a una residencia para numerosos habitantes del archipiélago. Mientras que desde la conselleria de Territorio que encabeza Marta Vidal se justifican las demoras alegando las deficiencias en los proyectos heredadas del anterior Ejecutivo de Francina Armengol, la diputada socialista Mercedes Garrido achaca esta situación a la «desidia» del citado departamento autonómico y a una política de vivienda por parte del PP en la que solo se busca impulsar proyectos residenciales en los que las empresas privadas pueden hacer negocio.

La planificación que el anterior Govern del Pacto dejó al actual del PP contemplaba la entrega de llaves de 55 viviendas de El Molinar durante el pasado mes de septiembre; de 11 del Coll d’en Rebassa en octubre del pasado año; de seis en Puigpunyent, nueve en el municipio menorquín de Es Migjorn Gran, y seis en La Ribera de Palma durante noviembre; mientras que estaban previstas para diciembre dos promociones de 12 y 22 pisos en Marratxí, por lo que al pasado año se refiere. Durante el pasado mes de marzo debía de hacerse otro tanto con nueve viviendas de Inca. Eso supone que sigue pendiente la entrada de los inquilinos en 123 viviendas previstas para 2023.

Desde la conselleria de Territorio se reconoce que en los nueve meses de la actual legislatura no se ha entregado ninguna llave de todos esos inmuebles, pero esta parálisis se justifica alegando que todos los citados proyectos se recibieron con retrasos y problemas en su ejecución.

Problemas registrados

Según el informe elaborado por el citado departamento autonómico, la demora más importante, que es la de los 57 pisos de El Molinar, se debe a los problemas económicos de la constructora Alea, y se señala que ésta «fue ralentizando la ejecución de la obra hasta que entró en preconcurso de acreedores en diciembre de 2023. Ya solo están trabajando los instaladores y, dado que es mínimo el porcentaje pendiente de ejecución de obra, se están buscando alternativas para terminarla lo antes posible».

Viviendas de El Molinar / BERNARDO ARZAYUS

Respecto a los 11 pisos del Coll d’en Rebassa que debían de entregarse durante el pasado octubre, se señala que «las lluvias registradas durante la primavera de 2023, sin tener el edificio una cubierta correctamente impermeabilizada, provocaron la necesidad de un cambio en la solución constructiva para la cubierta que generó un importante retraso en la obra». También se registró una apreciable demora en el suministro de carpinterías.

Las seis viviendas de Puigpunyent no han mantenido los plazos previstos debido a un error en la licencia municipal y en el proyecto que obligaron a modificar este último.

Promoción de Puigpunyent / CAIB

La edificación de las nueve de Es Migjorn Gran también registró retraso pero las obras ya han concluido.

Respecto a los seis pisos protegidos de La Ribera, desde la Conselleria se afirma que el terreno tenía mucha menor consistencia de los previsto en el estudio geotécnico, señalando que éste tenía errores, además de haberse reclamado «un aumento del armado previsto en los muros de carga».

Finalmente, se destaca que las dos promociones de Marratxí cuya entrega estaba prevista para diciembre son las que tienen el proceso más avanzado, al estar en fase de adjudicación definitiva.

Según la Conselleria, «no se han llegado a entregar pisos del IBAVI en estos meses de legislatura porque no había ninguna promoción en disposición real de poder ser entregada en el plazo anunciado por el anterior Govern, ya que la mayoría ya arrastraban retrasos importantes u otros problemas antes del cambio de gobierno».

Crítica socialista

Este argumento es rechazado de plano por la representante del PSIB-PSOE, alegando que no hay ni una obra que no presente problemas durante su ejecución, y que cuando eso sucede «lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a trabajar para solventar esas situaciones. Los retrasos se acumulan precisamente cuando no se hace nada».

En opinión de Mercedes Garrido, resulta incomprensible que en nueve meses no se haya podido entregar ni una llave de las viviendas de promoción pública que estaban en marcha, y denuncia que cuando se pide explicaciones sobre este tema a la consellera Marta Vidal lo único que se obtiene es el silencio por respuesta.

La portavoz socialista denuncia que el actual Govern «ha bajado los brazos en materia de vivienda pública», y subraya que se hubieran podido entregar 88 viviendas más en Nou Llevant si el Ejecutivo de Marga Prohens no hubiera abortado la compra a la promotora Metrovacesa, que se inició durante la pasada legislatura, alegando unas irregularidades que luego la Fiscalía descartó.

