Una víctima de un falso abogado en Palma: “Es un timador nato, me ha dejado en la ruina”

“Es un timador nato, me ha dejado en la ruina este señor”, aseguró ayer entre lágrimas una mujer en el juicio contra un falso abogado de Palma acusado de intrusismo profesional y estafa continuada. “A finales de 2018 tuve un accidente. Busqué abogado por internet y lo encontré a él. Sale por todo a lo grande: abogado internacional que imparte cursos de temas de Derecho. Puse en el buscador de internet los mejores abogados de Palma y aparece él en varias páginas. Yo es que me lo creí. Fui yo la que contacté con él”, reconoció la perjudicada.

“Le llamé y quedé con él para explicarle lo del accidente. Me dijo que lo tenía ganado el caso y que él estaba acostumbrado a llevar todo tipo de temas. En su tarjeta de visita dice que es abogado internacional y doctor en Derecho. Lo tiene todo: economista, catedrático, perito judicial, árbitro judicial”, añadió la afectada con resignación.

“Estuve en su despacho, en Palma. Es muy grande y está lleno de diplomas por todo. Corroboré que este señor era abogado”, subrayó la mujer. “En el asunto del accidente me recomendó ir contra la aseguradora y contra la Guardia Civil. Mi pareja cobró unos 900 euros por el siniestro, yo no. Él me dijo que tenía la razón en todo y que denunciara a la Guardia Civil porque lo habían hecho mal. Él redactó la denuncia y yo solo la firmé. Todo iba a ser un éxito, pero al final acabé yo condenada”, explicó ante la sala. “Fui investigada y condenada por denuncia falsa junto con mi pareja. Tuve que pagar unos 2.000 euros y mi pareja, 900”, agregó la testigo, que admitió haberle dado un poder para pleitos a él y a su socio del despacho, así como haberle autorizado para que negociara con la compañía aseguradora en el asunto del accidente de tráfico.

“Yo le pagué por todo. Algunas veces por transferencia y otras, en mano. No me hacía factura. En total, este señor me habrá cobrado por sus servicios 10.000 o 12.000 euros”, aventuró la testigo.

Plusvalía

La mujer indicó que él también se encargó de gestionarle el cobro de una plusvalía. “Eran 3.000 euros por la venta de una casa. Me hizo perder el tiempo. Me decía que todo estaba enviado, que todo lo tenía bajo control y todo lo tenía ganado. Esto duró un año y, al final, el tiempo ha pasado y ahora ya no puedo reclamar”, destacó. Además, el sospechoso intermedió en la herencia de su madre. “A mi madre también le cobró: 3.000 euros una vez y 2.500, otra. Tuvo que ir a tres notarías diferentes y perdió un derecho de habitación que le tocaba”, lamentó.

Precisamente, fue gracias a su madre cuando se percató del engaño: “Mi madre se asesoró con otro abogado y le dijeron que este señor no estaba colegiado y que le podíamos denunciar cuanto antes”. La víctima se mostró muy afectada por lo ocurrido y rompió a llorar en varias ocasiones: “Tengo 37 años, llevo cinco años aguantando esto y no se lo deseo a nadie. Yo he dejado de confiar en todo, en la Justicia; no confío en nadie, ni en los abogados, ni en los jueces, ni en las personas, ni en policías… He recibido tratamiento psicológico más de un año y he tomado medicación”.

Por su parte, el acusado, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, admitió que no es licenciado en Derecho y tampoco está colegiado en Balears. El hombre, español de mediana edad, negó los cargos. “No he realizado funciones de abogado ni me he anunciado como abogado en ejercicio”, recalcó, al tiempo que manifestó que su compañero era el que se encargaba de redactar las demandas, escritos, y también de las tareas de asesoría y de asistencia en declaraciones. El sospechoso reconoció que negoció con una aseguradora por un accidente de circulación porque así se lo autorizaron y por esta tarea cobró 228 euros. El hombre rechazó haber presentado una denuncia contra la Guardia Civil. “No participé en eso, yo hice de perito judicial”, aclaró.

Respecto a la plusvalía, indicó que participó al ser un procedimiento administrativo y, en referencia a la herencia, mantuvo que se limitó a acompañar a la notaría, pero no intervino ni asesoró. Por las labores de acompañamiento, aseguró que cobró 300 euros.

Piden 8.000 euros de indemnización

El fiscal solicitó una condena de cuatro años y medio de prisión por estafa continuada e intrusismo, así como una indemnización de 6.000 euros por daño moral a la principal perjudicada y otros 2.000 euros para su madre. La acusación particular reclamó la misma compensación. Mientras, la defensa pidió la libre absolución.

En el turno de la última palabra, el encausado criticó a los denunciantes: “Todo lo que dicen es mentira. Esto es una estafa procesal. Soy licenciado, estoy colegiado. Se me contrató como perito judicial. No he tenido un proceso con todas las garantías”.

La pareja de la principal afectada corroboró que el acusado les preparó la denuncia contra la Guardia Civil. “Preparó mi declaración también en su despacho. Al final, me pusieron una multa y un año de prisión por falso testimonio”, manifestó el testigo. “No sospeché que no fuera abogado, confié en él. El trastorno que padezco es el año de prisión que tengo por la cara”, se quejó el joven.

La madre de la mujer también detalló que se fio de él cuando le llevó el tema de la herencia. “Fui a su despacho, una pared estaba llena de diplomas y también vi su tarjeta de visita. Me asesoró y perdí un derecho que tenía. Luego, me fui dando cuenta que no es lo que era. Tuve que acudir a otro abogado”, se lamentó la mujer mayor. Según su versión, le pagó unos 3.000 euros. Con posterioridad, se enteró de que no aparecía en el Colegio de Abogados. “Todo esto me afectó. La decepción es inmensa. Más que por el dinero es por el tema moral. Tu te fías de una persona, abres el corazón, le cuentas tus cosas… Espero que no se vuelva a repetir, porque hace daño”, concluyó la testigo.

El caso quedó visto para sentencia en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma.

